La nueva jefa de la misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela, Laura Dogu, llegó este sábado al país en medio del proceso de reanudación progresiva de relaciones bilaterales, interrumpidas en 2019 durante el gobierno de Nicolás Maduro.

Dogu arribó al aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Nicolás Maduro, alrededor de las 15:00 horas locales, según confirmaron fuentes diplomáticas. Aunque encabeza la misión estadounidense, ejercerá inicialmente como encargada de negocios mientras avanza la reapertura formal de la embajada.

El relanzamiento de la relación ocurre tras la captura de Maduro el pasado 3 de enero en una operación estadounidense. La entonces vicepresidenta Nicolás Maduro asumió el poder y dio un giro en la política exterior, aceptando condiciones sobre el sector petrolero y promoviendo una amnistía general.

Maduro había roto relaciones con Washington luego de que Estados Unidos desconociera su reelección en 2018 y respaldara al dirigente opositor Juan Guaidó. Durante el primer mandato de Donald Trump se impuso un embargo petrolero y sanciones económicas contra Caracas.

Tras el retorno de Trump a la Casa Blanca en 2025, la presión sobre el gobierno venezolano se intensificó hasta la captura del exmandatario, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico. Su esposa, Cilia Flores, también fue detenida.

Rodríguez ha mantenido contactos frecuentes con Trump y con el secretario de Estado, Marco Rubio. La presidenta interina impulsa una reforma petrolera para abrir la industria a la inversión privada y negocia la reanudación de vuelos comerciales entre ambos países.

En paralelo, el gobierno anunció una amnistía que abarca los 27 años del chavismo en el poder y el cierre del Helicoide, centro de detención denunciado por activistas como lugar de torturas. Familiares de presos políticos celebraron la medida y pidieron la liberación inmediata de los detenidos, mientras Rodríguez planteó la necesidad de reformar el sistema judicial.