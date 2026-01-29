El nuevo populismo de América Latina

El psicólogo social Hernán Chaparro define a las autoridades mencionadas como abanderados de un neopopulsimo que ha mutado en nacionalismo, conservadurismo social, elementos religiosos, rechazo a las agendas de género y una retórica “abiertamente confrontacional”.

“El populismo no es nuevo en Perú ni América Latina, pero ahora tiene un tinte conservador y muchas veces, religioso. Ahora se valora la idea de decir las cosas directamente, incluso racionalizando el insulto”, comenta a Gestión.

A su criterio, la inteligencia emocional no aparece como empatía o moderación, sino como la gestión consciente de las emociones negativas que acarrean a la población, como el miedo, ira, frustración y resentimiento, motivados por factores como la ola de criminalidad y corrupción.

El liderazgo confrontacional conecta con un electorado que busca soluciones a problemas inmediatos. Milei, apeló a derrotar a la "casta" política, por ejemplo. Foto: difusión / BBC

¿Racional o pasional? ¿Qué busca el electorado de sus candidatos políticos?

Para Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, no es tanto la inteligencia emocional lo que juega en el elector, sino la personalidad y estilo de comunicación del candidato político. Perú, ad portas del año electoral, “es un terreno fértil por la percepción de caos y desorden”.

Torrado señala que para los peruanos esperan un liderazgo “con autoridad y orden”, no solo para atender la inseguridad ciudadana, sino también problemas como el tráfico vehicular y la informalidad, factores que refuerzan la sensación de “un Estado que no funciona”.

Por ello, considera que los políticos que manifiestan su indignación con firmeza o tono confrontacional logran conectar con el electorado. “No es que el votante premie el enojo; lo que busca es gente que le resuelva sus problemas. Hoy la polarización ya no es ideológica, es afectiva”, reflexiona.

La inteligencia emocional influye en el populismo político durante elecciones en contextos de crisis, coiniden expertos. Foto: difusión agencias / El País

Francesco Tucci, docente de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales de la UPC, considera que la aparente “baja inteligencia emocional” expresada en enojo visible o descalificación de adversarios, es un “un activo político paradójico" cuando se manifiesta en escenarios de deslegitimación institucional, la cual ha sido aplicada estratégicamente por líderes como Nayib Bukele, Javier Milei o Rodrigo Chávez (Costa Rica).

De esa manera, considera que la baja inteligencia emocional es un activo político cuando:

Existe desconfianza profunda en instituciones que prometen moderación y equilibrio, sin resultados.

El votante interpreta la “falta de control” como rechazo genuino al establishment.

La propuesta técnica ha fracasado sistemáticamente.

“En contextos de crisis económica, inseguridad o corrupción, el enojo parece producir movilización electoral superior. En América Latina, el fenómeno se manifiesta como “voto de castigo” contra gobernantes agotados”, apunta.