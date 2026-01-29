Analistas explican cómo la política dejó de convencer con datos y empezó a hacerlo con emociones, de acuerdo a los casos de Trump, Milei o Bukele. Foto: referencial France 24 / Composición: Gestión
Analistas explican cómo la política dejó de convencer con datos y empezó a hacerlo con emociones, de acuerdo a los casos de Trump, Milei o Bukele. Foto: referencial France 24 / Composición: Gestión
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

La creciente visibilidad de líderes políticos con discursos directos, emotivos y poco protocolarios pone sobre el tapete el rol de la inteligencia emocional en la coyuntura electoral, considerando que figuras como Donald Trump, Javier Milei, Nayib Bukele o José Antonio Kast cosecharon victorias en diversos contextos de desconfianza institucional y crisis sociopolíticas. ¿Esta nueva forma de hacer política podría replicarse en Perú?

