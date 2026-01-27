A menos de un mes de celebrarse las elecciones del 12 de abril de este 2026 recien se conocerá a la lista oficial de aspirantes a la presidencia, de acuerdo con Roberto Burneo, titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En diálogo con El Peruano, Burneo señaló que se encuentra el JNE en proceso de calificación, tachas y depuración de listas, etapa que culmina el 13 de marzo. Un día después, se publicará la lista depurada de candidatos presidenciales. Por lo tanto, todavía pueden caerse algunas candidaturas.

Después de ello se realizará el debate electoral y la fiesta democrática del sufragio. Vale añadir que el JNE estima que el debate se dará entre el 23 y 30 de marzo, y no descarta Burneo que se ejecute en dos jornadas de uno o dos días, consdierando que hay más de 30 organizaciones políticas.

“Estamos en proceso de calificación de listas y ya estamos al 97%, un poco más; luego sigue la etapa de tachas, que se resuelve en primera instancia en los jurados especiales; y posteriormente en apelación a nivel del pleno del JNE”, indicó Burneo a El Peruano.

Faltan 75 días para las elecciones. Según Burneo, no hay ninguna situación externa que afecte el proceso en marcha. Foto: Hugo Pérez / GEC

El presidente del JNE enfatizó que hasta tres veces por semana celebran audiencias públicas y toman decisiones en plazos cortos y perentorios.

De esa manera, pese a tener “tres o cuatro veces más candidatos y más del doble de organizaciones” que en elecciones anteriores, se llegará al 100% “en los próximos días”.

Finalmente, Roberto Burneo no cree que alguna situación pueda afectar al proceso electoral en marcha, salvo que no se le den los recursos necesarios y el apoyo logístico y de seguridad.