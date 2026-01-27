Según Roberto Burneo, tras conocerse la lista oficial de candidatos presidenciales, se desarrollará el debate electoral entre el 23 y 30 de marzo, la cual se daría hasta en más de dos días.
Según Roberto Burneo, tras conocerse la lista oficial de candidatos presidenciales, se desarrollará el debate electoral entre el 23 y 30 de marzo, la cual se daría hasta en más de dos días.
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

recien se conocerá a la lista oficial de aspirantes a la presidencia, de acuerdo con Roberto Burneo, titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En diálogo con El Peruano, , etapa que culmina el 13 de marzo. Un día después, se publicará la lista depurada de candidatos presidenciales. Por lo tanto, todavía pueden caerse algunas candidaturas.

Después de ello se realizará el debate electoral y la fiesta democrática del sufragio., y no descarta Burneo que se ejecute en dos jornadas de uno o dos días, consdierando que hay más de 30 organizaciones políticas.

LEA TAMBIÉN: ¿Eres peruano y vives en el extranjero? Lo que debes saber para las Elecciones 2026

“Estamos en proceso de calificación de listas y ya estamos al 97%, un poco más; luego sigue la etapa de tachas, que se resuelve en primera instancia en los jurados especiales; y posteriormente en apelación a nivel del pleno del JNE”, indicó Burneo a El Peruano.

Faltan 75 días para las elecciones. Según Burneo, no hay ninguna situación externa que afecte el proceso en marcha. Foto: Hugo Pérez / GEC
Faltan 75 días para las elecciones. Según Burneo, no hay ninguna situación externa que afecte el proceso en marcha. Foto: Hugo Pérez / GEC

El presidente del JNE enfatizó que hasta tres veces por semana celebran audiencias públicas y toman decisiones en plazos cortos y perentorios.

De esa manera, pese a tener que en elecciones anteriores, se llegará al 100% “en los próximos días”.

LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: este será el modelo definitivo de las cédulas de sufragio

Finalmente, Roberto Burneo no cree que alguna situación pueda afectar al proceso electoral en marcha, salvo que no se le den los recursos necesarios y el apoyo logístico y de seguridad.

TE PUEDE INTERESAR

Elecciones 2026: conozca las 36 planchas presidenciales inscritas para comicios del 12 abril
Elecciones 2026: JNE estima que debate presidencial se realice entre el 23 y 30 de marzo
Elecciones 2026: ¿Cuánto es la multa por incumplir con ser miembro de mesa?
¿Eres peruano y vives en el extranjero? Lo que debes saber para las Elecciones 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.