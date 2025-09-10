¿La medida de Bukele en educación traerá más disciplina o reprimirá la creatividad? La militarización escolar podría agravar brechas de aprendizaje y responder a intereses políticos de Bukele, según expertos. Foto: Hugo Pérez / EC
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha implementado recientemente un plan de disciplina en todas las escuelas públicas, donde se controlará férreamente la apariencia y actitudes de los estudiantes; caso contrario, no podrán avanzar de grado. ¿Es suficiente la mano dura para reformar el sistema educativo peruano? Especialistas lo explican.

TAGS

