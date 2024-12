Para Sebastián Nadal, country manager de Visma, la digitalización no es solo una tendencia, sino una necesidad urgente para las empresas peruanas. “El futuro de las empresas está en su capacidad de adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías. Los que no se digitalicen estarán en desventaja frente a los competidores internacionales”, señaló el ejecutivo, quien destacó que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en particular deben apostar por herramientas digitales para optimizar sus operaciones y mejorar su competitividad.

Pero el desafío más grande para las organizaciones no está solo en la gestión de equipos, sino en la integración efectiva de nuevas tecnologías. La inteligencia artificial (IA) se ha consolidado como una de las áreas más demandadas, con un 56.1% de los profesionales de recursos humanos en Perú reconociendo la escasez de habilidades tecnológicas en el mercado laboral. Le sigue la innovación y estrategia con un 54.1% y las competencias de liderazgo y management con un 50.9%.

Nuevos paradigmas

Según Nadal, el estudio muestra un cambio en el paradigma en cuanto a la contratación de personal. Así, más del 60% de profesionales recursos humanos, incluyendo jefes de selección, está dispuesto a contratar a colaboradores con habilidades necesarias para el cargo, fuera de una formación académica tradicional.

El desagregado muestra que el 49.5% de las empresas ya lo hacen, mientras que el 20.5% se encuentra muy dispuesta a hacerlo. En menor medida, un 25.3% de las compañías están pocos dispuestas a contratar este tipo de perfil y solo un 4.7% descarta la opción.

“En Latinoamérica, los tres sectores en los que predomina esta decisión son: Servicios, Industria y Tecnología. De esta manera, la región se va alejando de una visión “tradicional” de formación hacia una más ágil y centrada en las capacidades personales”, comenta el ejecutivo de Visma.

Para el 2029, se prevé que el 23% de los puestos de trabajo cambiarán gracias a la IA y nuevas tecnologías. En ese contexto, Nadal destaca que apostar por estrategias de desarrollo no solo les permitirá a las compañías adaptarse, sino que generará oportunidades de aprendizaje que aumenten la productividad y nivelen el acceso al trabajo. Según el estudio, el 21.6% de los profesionales recursos humanos de empresas latinoamericanas ya se encuentran en este camino y un 42% está planeando hacerlo.

El avance en recursos humanos

Sebastián Nadal también destacó el impacto de la digitalización en el área de recursos humanos, donde las soluciones tecnológicas ayudan a las empresas a realizar un seguimiento más detallado de las habilidades, logros y necesidades de formación de los empleados, lo que permite crear planes de desarrollo personalizados.

“La digitalización ha facilitado la gestión de recursos humanos de una manera más eficiente y precisa. Las empresas ahora pueden gestionar el talento de manera más efectiva mediante el uso de plataformas digitales que permiten automatizar procesos como la contratación, la formación y la evaluación del desempeño”, explicó Nadal.

En un mercado cada vez más digital y competitivo, las empresas peruanas tienen frente a sí una oportunidad única para transformar sus operaciones y abrir nuevas puertas al crecimiento. Según el vocero, la clave está en la adopción de tecnología, la mejora continua y la integración de la innovación como parte de la estrategia empresarial.

“El futuro de las empresas peruanas depende de su capacidad para adaptarse a estos cambios. Las que logren hacerlo estarán mejor posicionadas para afrontar los retos del futuro y aprovechar las oportunidades que el mundo digital ofrece”, concluyó.

