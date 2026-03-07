Las principales monedas y bolsas de la región cayeron durante la jornada de ayer ante el temor de que la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán se prolongue.

En un escenario de extensión del conflicto, aumentarían las expectativas de inflación, ante la previsión de precios más elevados del petróleo, y se reducirían las proyecciones de crecimiento para la economía global.

A nivel local se pueden distinguir algunos segmentos de la población que se benefician del alza del billete verde. Yang Chang, docente de la Universidad de Piura, mencionó, por ejemplo, a aquellas personas que poseen deudas o gastos en general en soles, pero ingresos en dólares.

El barril de Brent, la referencia internacional del petróleo, superó el viernes los US$ 92. (Foto: Justin Hamel/Bloomberg)

Dentro de este grupo con ganancias en moneda extranjera, podemos encontrar personas que alquilan una propiedad (inmueble, carro, etc) en dólares, por ejemplo, en airbnb; o influencers que reciben ingresos por Youtube, comentó Chang.

“También hay personas que venden cosas por Internet en moneda extranjera”, añadió.

Además, Chang refirió que existen “muchos servicios” que ofrecen empresas a otros negocios, y que normalmente están en dólares, por ejemplo, lo referido a soporte tecnológico.

Por otro lado, también hay individuos que ahorran en dólares con fines especulativos, esperando que la divisa repunte frente al sol en algún momento por algún evento de aumento del riesgo local, por ejemplo.

De igual modo, otro grupo ahorra una parte de su patrimonio en dólares al considerar la divisa como un activo que históricamente ha mostrado estabilidad.

Peruanos ahorran en dólares al considerar que la divisa es una moneda históricamente estable. (Foto: Andina)

Ya observando por giro de negocio, Chang señaló que, ante el alza del dólar, los exportadores se ven beneficiados, mientras que sucede lo contrario con las compañías dedicadas a la importación de bienes o servicios.

Hasta hace poco el escenario era totalmente opuesto, con un dólar que, antes del inicio de la guerra en Irán, acumulaba una caída frente a la moneda local en los últimos doce meses.