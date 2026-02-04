La economía de los creadores sigue evolucionando en el país: nuevas métricas, nuevos estilos, nuevos actores, y hay quienes dicen que todavía “no hay suficientes influencers”. Además, los creadores de contenido ya no viven solo de menciones pagadas o colaboraciones: han empezado a profesionalizarse —con abogados, contadores y equipos audiovisuales— y buscan abrir sus propias empresas.

La meta del creador de contenido Oscar Tito ya no es solo viralizar. Es construir una carrera. “Quiero ser internacional, llenar teatros, ser embajador de una marca”. Y resume su filosofía y creatividad con una frase simple: “Mantener la esencia, pero siempre evolucionar”.

Jorge Ramírez, CEO de Collabs, agencia que gestiona una cartera de 34 talentos en exclusividad y una red de 50 influencers aliados, enumera algunos casos de creadores que han dado el salto empresarial. Paloma Walker “dicta talleres y cursos” y abrió nuevos negocios; Flavio Gálvez “tiene su propia empresa de medios”; Fernando Llanos sostiene un “programa con auspiciadores”; Frank Montenegro lanzó su marca de productos para mujeres; y Lizeth Atoccsa construye una plataforma enfocada en becas de estudio.

Ramírez estima que, en tres o cuatro años, emergerán marcas propias “demasiado masivas” de influencers peruanos o de alianzas con grandes compañías. “Hay tres o cuatro creadores con el perfil para consolidar marcas propias hacia el 2028”, proyecta. La referencia no es ajena: en Estados Unidos, figuras digitales ya han ingresado a categorías de consumo masivo. El reto local es adaptar ese playbook a escala peruana.

Jorge Ramírez no es solo CEO de Collabs, también es influencer y ha creado su plataforma de suscripción JorGeek.

Nicolás Rodríguez, Chief Connections Officer de VML Perú, sigue de cerca esta tendencia. Recuerda el caso de Lionel Messi, quien rompió contrato con Coca-Cola para lanzar su propia marca de energizantes. “Vamos a ver a muchos influencers llegando a las góndolas, creando productos y experiencias, y alguno de ellos compitiendo con marcas tradicionales. Tienen un espacio enorme para crecer”, señala.

En ese proceso de diversificación de ingresos, negocios y creatividad, el negocio de los likes ha abierto además un nuevo frente: el de los equipos que operan detrás de cada influencer.

Un nuevo jugador: las agencias de influencers

Hace una década, el rating televisivo definía el valor de la publicidad. Luego llegó la migración a lo digital, donde el contenido generado por usuarios empezó a competir con las marcas. Más tarde, se pasó de la curaduría de Instagram a la espontaneidad de TikTok y al bajo nivel de filtro en plataformas como Kick, un ecosistema complejo para las marcas por su formato poco controlado.

Hoy, una persona está expuesta a más de 10,000 mensajes digitales al día. En medio de esa avalancha, la publicidad digital pasa desapercibida frente al contenido orgánico, lo que convierte a los influencers en voceros efectivos, aunque su permanencia sea, en muchos casos, “impredecible”. Así, surgieron agencias especializadas en la gestión de creadores.

Nicolás Rodríguez, de VML Perú, distingue dos modelos: agencias que representan a un pool de talentos bajo contratos de management, y aquellas que gestionan campañas sin exclusividad. La primera opción —advierte— puede sesgar la oferta al ser “juez y parte”, mientras que la segunda amplía el catálogo para los anunciantes.

Esta nueva capa de intermediación ha desafiado la coordinación entre agencias creativas, de medios, marcas y managers, sobre todo cuando se pauta contenido y se exigen resultados en visibilidad o conversión. El trabajo se vuelve “casi de relaciones públicas”, con un seguimiento cercano de reputación, afinidad y continuidad.

No obstante, incluir a los influencers en la mesa creativa es clave: conocen mejor que nadie a su comunidad. El influencer y standupero Oscar Tito cuenta a G de Gestión, por ejemplo, que sus seguidores se concentran principalmente en España y Argentina, además de Perú; que su engagement bordea el 10% —frente a un promedio de 4%—, y que valora más la conexión que el volumen. “No me dan like porque me siguen, sino porque ven el video”, afirma.

También señala que ha rechazado propuestas por razones éticas. De unas 15 ofertas mensuales, acepta solo dos o tres y evita repetir rubro en el mismo periodo y saturar a su audiencia. Tampoco acepta marcas que no haga match con el perfil de su comunidad. Aun así, dice, “gano más que mi exjefa”, comenta con su característico humor ácido. Hoy no trabaja con una agencia, pero piensa aliarse con una en el futuro. “Por ahora solo contrato a un contador para pagar todos mis impuestos; y un abogado me asesoró para registrar mi marca Queridite y Oscar Tito”, agregó.

Jorge Ramírez, CEO de Collabs, agrega: “Tenemos a muchos creadores que entienden esto como un trabajo. Detrás hay ejecutivos que les exigen tanto en contenido orgánico como pagado. Por eso logramos multiplicar por 300 nuestras proyecciones iniciales de crecimiento anual”, afirma.

La lógica de precios/tarifa también ha cambiado. Hoy, la tarifa de un influencer no depende solo del número de seguidores, sino de la relevancia del momento, la calidad del contenido y el equipo que respalda al creador. Los casos excepcionales —quienes transitan de influencer a celebrity— operan en otra escala: “ya no en soles, sino en dólares”, resume Rodríguez.

Presupuestos, ¿desplazamiento de la publicidad tradicional?

Ni Ramírez ni Nicolás ven un reemplazo generalizado de la TV o la vía pública. Más bien, se combinan. Hay un mix. El presupuesto en creadores crece, pero suele “aumentar” la mezcla en lugar de canibalizar medios tradicionales. En campañas tácticas, bien diseñadas, los influencers logran picos de visibilidad que algunas agencias de publicidad 360 “envidian”, sobre todo en categorías como dermocosmética (makeup), snacks, apuestas y gastronomía, donde la experiencia y la recomendación pesan.

“Por ahora en ninguno (han desplazado la publicidad tradicional). Marcas grandes siguen distribuyendo presupuesto entre tradicional, digital e influencers”, señala Sergio Franco, director de la Asociación Peruana de Publicidad.

Tendencias para el 2026 y 2027

Nicolás observa una mirada regional más frecuente: contratos con creadores de distintos países para lanzamientos, colaboraciones de productos y activaciones que luego “aterrizan” localmente. Eso empuja a los influencers peruanos a estandarizar formatos, cuidar marca personal y profesionalizar su operación para cumplir requisitos de campañas multi-país.

A la vez, no todo formato es fácil de patrocinar. La “expansión del streaming en vivo y de lenguajes menos filtrados vuelve más compleja la integración de marca, mientras que los podcasts y los contenidos con narrativa de tres minutos (historias donde la marca “entra” como parte del guion) se consolidan como espacios donde la publicidad puede resultar más natural", señala.

El ecosistema vive una “batalla por la atención”. La producción masiva de contenido dificulta apostar por relaciones de largo plazo; a la vez, los creadores valoran a quienes los apoyaron desde temprano. El resultado es un mercado más dinámico, con subidas y bajadas rápidas, y la necesidad de coherencia entre lo que el influencer publica de forma orgánica y lo que pauta.

Para los influencers , la sostenibilidad, coinciden, pasa por tres claves:

Estrategia para no saturar a la audiencia con demasiadas marcas Producción constante con identidad reconocible, creatividad y evolución Profesionalización del creador y su equipo para negociar, revisar métricas y rendir cuentas.

Para las marcas y creadores:

Elegir por afinidad, reputación y comunidad activa, no solo alcance; diversificar entre perfiles grandes y microcreadores según objetivos de visibilidad y conversión.

Pensar en portafolio de ingresos (campañas, productos, suscripciones, shows), con foco en relevancia sostenida más que en picos de seguidores.

La economía de los likes en Perú deja de ser un apéndice del marketing digital para operar con lógicas propias: management, marcas propias y acuerdos regionales. El interrogante no es si los influencers reemplazarán a la publicidad tradicional, sino cómo convivirán y dónde estarán los retornos más consistentes. La respuesta, a juzgar por quienes hoy mueven el tablero, combina dos verbos: profesionalizar y coherenciar. Lo demás —el alcance, la visibilidad, incluso la góndola— llega como consecuencia.