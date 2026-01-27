El nuevo delito que puede alcanzar a comercios, publicidad y creadores de contenido. (Crédito: Freepik)
El nuevo delito que puede alcanzar a comercios, publicidad y creadores de contenido. (Crédito: Freepik)
Únete a nuestro canal
Newsletter legal
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

El uso de datos personales se ha vuelto parte del día a día de empresas, comercios y creadores de contenido. Bases de datos para campañas comerciales, videos promocionales con clientes o trabajadores, imágenes almacenadas en redes sociales y material reutilizado para publicidad son prácticas habituales que, hasta ahora, se analizaban casi exclusivamente desde el ámbito administrativo.

TE PUEDE INTERESAR

¿Descanso médico por depresión o ansiedad? Lo que dice la ley laboral de Perú
Propaganda política en la oficina: derechos y límites para empleados y empleadores
Navidad 2025: el comercio reporta un balance estable y sin retrocesos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.