¿Existe el descanso médico por salud mental en la ley peruana? (Foto: Freepik)
¿Existe el descanso médico por salud mental en la ley peruana? (Foto: Freepik)
Únete a nuestro canal
Newsletter legal
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

Cada vez más trabajadores se preguntan si una afectación como la depresión o la ansiedad puede justificar un descanso médico.

TE PUEDE INTERESAR

La importancia de externalizar una investigación interna
Japón dará becas a docentes y universitarios peruanos para capacitarse en su idioma
Siete claves legales que las empresas deben revisar antes de contratar en el 2026

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.