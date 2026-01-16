Con ello, en 2025 el sueldo promedio requerido por los peruanos tuvo un incremento acumulado del 5.50%. Sin embargo, esta cifra se encuentra por debajo a la registrada el año previo (6.48%).

Diego Tala, director comercial de Bumeran en Jobint, indicó: “[...] Estas variaciones reflejan que la demanda salarial continúa en movimiento, influenciada por las expectativas de cada nivel de seniority y por un entorno laboral que sigue en proceso de estabilización ”, indicó.

Salario pretendido según seniority

El comportamiento de las expectativas salariales no fue homogéneo en diciembre. El salario promedio requerido en los puestos de jefe y supervisor fue de S/ 5,568 mensuales. Puntualmente, se destacó la posición de análisis de datos (S/ 10,000).

Bajo una mirada general del año, los salarios para jefes o supervisores superaron en promedio los S/ 4,000 mensuales. El pico máximo ocurrió en octubre, con S/ 5,656, y en noviembre, con S/ 5,666.

En los niveles senior y semisenior, la expectativa salarial fue de S/ 3,492 en diciembre, mientras que en los puestos junior el salario pretendido fue de S/ 2,313.

Para las posiciones senior y semisenior, los salarios mensuales superaron los S/ 3,000 en promedio durante el 2025. El punto de apogeo fue en noviembre, con, S/ 3,496.

En tanto, las posiciones junior superaron los S/ 2,000 mensuales en el año. Los meses con mayores expectativas fueron noviembre, con S/ 2,288, y diciembre.

¿Cómo fueron las pretensiones salariales de los puestos jefe? (Foto: Pexels)

Puestos de trabajo: expectativas

Bumeran se concentra en algunos puestos junior y senior para saber las posiciones en las cuales las pretensiones salariales son mayores o menores. Aquí, la lista completa de diciembre.

Posiciones junior

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Finanzas Internacionales: S/ 3,500

Recepcionista: S/ 1,500

COMERCIAL

Comercio Exterior: S/ 3,500

Negocios internacionales: S/ 1,200

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Relaciones Institucionales / Públicas: S/ 3,500

Comunicaciones Externas: S/ 1,200

PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

Urbanismo: S/ 4,800

Almacén / Depósito / Expedición: S/ 2,000

RECURSOS HUMANOS

Capacitación: S/ 2,500

Selección: S/ 1,800

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

Testing / QA / QC: S/ 3,500

Soporte Técnico: S/ 2,000

OTROS

Educación Especial: S/ 4,500

Instrumentación Quirúrgica: S/ 1,300

Posiciones senior y semisenior

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Inversiones / Proyectos de Inversión: S/ 5,500

Secretaría: S/ 2,000

COMERCIAL

Desarrollo de Negocios: S/ 4,000

Telemarketing: S/ 2,000

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Producto: S/ 4,800

Creatividad: S/ 2,000

PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA

Ingeniería Oficina Técnica / Proyecto: S/ 4,800

Ingeniería en Alimentos: S/ 2,000

RECURSOS HUMANOS

Capacitación: S/ 3,800

Selección: S/ 3,200

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

Tecnologías de la Información: S/ 6,000

Telecomunicaciones: S/ 2,500

OTROS

Medio Ambiente: S/ 5,000

Ventas Internacionales / Exportación: S/ 1,765

Puestos: mapeo anual

Durante el 2025, los mayores niveles de remuneración pretendida se concentraron en áreas específicas y en distintos momentos del año, según el Index del Mercado Laboral de Bumeran.

En las posiciones de jefe y supervisor, el pico se registró en septiembre en el área de Desarrollo de Negocios, con una expectativa de S/13,000 mensuales.

Para los perfiles senior y semisenior, el nivel más alto se alcanzó en agosto, en Auditoría Médica, con S/ 6,500. Mientras que en el segmento junior, la mayor pretensión salarial ocurrió en febrero, también en Auditoría Médica, con /5,500 al mes.