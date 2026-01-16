¿Cuánto quieren ganar los peruanos? El salario pretendido promedio en Perú se ubicó en S/ 3,435 (S/ mes, brutos), según la información de último Index del Mercado Laboral de Bumeran, compartido con Gestión.
Con ello, en 2025 el sueldo promedio requerido por los peruanos tuvo un incremento acumulado del 5.50%. Sin embargo, esta cifra se encuentra por debajo a la registrada el año previo (6.48%).
Diego Tala, director comercial de Bumeran en Jobint, indicó: “[...] Estas variaciones reflejan que la demanda salarial continúa en movimiento, influenciada por las expectativas de cada nivel de seniority y por un entorno laboral que sigue en proceso de estabilización”, indicó.
Salario pretendido según seniority
El comportamiento de las expectativas salariales no fue homogéneo en diciembre. El salario promedio requerido en los puestos de jefe y supervisor fue de S/ 5,568 mensuales. Puntualmente, se destacó la posición de análisis de datos (S/ 10,000).
Bajo una mirada general del año, los salarios para jefes o supervisores superaron en promedio los S/ 4,000 mensuales. El pico máximo ocurrió en octubre, con S/ 5,656, y en noviembre, con S/ 5,666.
En los niveles senior y semisenior, la expectativa salarial fue de S/ 3,492 en diciembre, mientras que en los puestos junior el salario pretendido fue de S/ 2,313.
Para las posiciones senior y semisenior, los salarios mensuales superaron los S/ 3,000 en promedio durante el 2025. El punto de apogeo fue en noviembre, con, S/ 3,496.
En tanto, las posiciones junior superaron los S/ 2,000 mensuales en el año. Los meses con mayores expectativas fueron noviembre, con S/ 2,288, y diciembre.
Puestos de trabajo: expectativas
Bumeran se concentra en algunos puestos junior y senior para saber las posiciones en las cuales las pretensiones salariales son mayores o menores. Aquí, la lista completa de diciembre.
Posiciones junior
- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Finanzas Internacionales: S/ 3,500
Recepcionista: S/ 1,500
- COMERCIAL
Comercio Exterior: S/ 3,500
Negocios internacionales: S/ 1,200
- MARKETING Y COMUNICACIÓN
Relaciones Institucionales / Públicas: S/ 3,500
Comunicaciones Externas: S/ 1,200
- PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA
Urbanismo: S/ 4,800
Almacén / Depósito / Expedición: S/ 2,000
- RECURSOS HUMANOS
Capacitación: S/ 2,500
Selección: S/ 1,800
- TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
Testing / QA / QC: S/ 3,500
Soporte Técnico: S/ 2,000
- OTROS
Educación Especial: S/ 4,500
Instrumentación Quirúrgica: S/ 1,300
Posiciones senior y semisenior
- ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Inversiones / Proyectos de Inversión: S/ 5,500
Secretaría: S/ 2,000
- COMERCIAL
Desarrollo de Negocios: S/ 4,000
Telemarketing: S/ 2,000
- MARKETING Y COMUNICACIÓN
Producto: S/ 4,800
Creatividad: S/ 2,000
- PRODUCCIÓN, ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA
Ingeniería Oficina Técnica / Proyecto: S/ 4,800
Ingeniería en Alimentos: S/ 2,000
- RECURSOS HUMANOS
Capacitación: S/ 3,800
Selección: S/ 3,200
- TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
Tecnologías de la Información: S/ 6,000
Telecomunicaciones: S/ 2,500
- OTROS
Medio Ambiente: S/ 5,000
Ventas Internacionales / Exportación: S/ 1,765
Puestos: mapeo anual
Durante el 2025, los mayores niveles de remuneración pretendida se concentraron en áreas específicas y en distintos momentos del año, según el Index del Mercado Laboral de Bumeran.
En las posiciones de jefe y supervisor, el pico se registró en septiembre en el área de Desarrollo de Negocios, con una expectativa de S/13,000 mensuales.
Para los perfiles senior y semisenior, el nivel más alto se alcanzó en agosto, en Auditoría Médica, con S/ 6,500. Mientras que en el segmento junior, la mayor pretensión salarial ocurrió en febrero, también en Auditoría Médica, con /5,500 al mes.
