Los ingresos ajustados a la inflación se recuperaron en el sector público, pero no en las empresas privadas. (Imagen: Andina)
A poco de cerrar el 2025, más de cinco años después del inicio de la pandemia del covid-19, los trabajadores formales en el Perú aún no logran que sus ingresos -ajustados por la inflación- alcancen los niveles previos a la pandemia. Es más, aún existen dudas de que pueda alcanzarse una plena recuperación en el 2026, año electoral.

