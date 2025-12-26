El mercado laboral peruano se desaceleró en octubre, según el último reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). A nivel nacional, el empleo formal tanto público como privado creció 3.4% en dicho mes, por debajo de las tasas de más de 4% alcanzadas previamente.

La desaceleración se observó principalmente en el sector privado, donde el número de puestos de trabajo aumentó solo 4.2%. Este avance del empleo en empresas resultó ser la menor cifra reportada en el último año, pues venía creciendo a tasas de entre 5.2% y 9.8% en lo que va del 2025. En concreto, es su menor resultado en 14 meses.

El reporte del BCRP, con datos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), indica que se registraron un total de 4.7 millones de trabajadores formales en actividades privadas.

En el sector privado el número de puestos de trabajo aumentó solo 4.2%. (Imagen: BCRP)

¿En qué sectores aumentó el empleo?

El crecimiento del empleo privado estuvo concentrado principalmente en los sectores agropecuario, servicios y comercio.

Solo el rubro agropecuario -que incluye al rubro agroexportador de procesamiento- registró uno de los mayores avances, con un aumento interanual de 6.5% en octubre que implica la creación de 41 mil puestos de trabajo.

En esa misma línea, en las actividades de Servicios los puestos de trabajo crecieron 3.8%, equivalente a 83 mil nuevos puestos. El mayor dinamismo se concentró en actividades como servicios a empresas, transporte y educación.

En el sector de Servicios -que sería el rubro que generó la mayor cantidad de empleos en el periodo evaluado- también destacaron la creación de puestos en restaurantes y hoteles, que mostraron avances superiores al promedio

En tanto, en Comercio el empleo formal creció 4.2% interanual, lo que significó 31 mil nuevos puestos, lo que estaría asociado a una mejora del consumo.

Otros sectores productivos también aportaron al crecimiento del empleo en octubre, aunque con menor intensidad fueron: Manufactura, con 15 mil puestos adicionales (3%); Construcción, sumando 5 mil empleos (1.9%); y Minería (9.3%), con 12 mil empleos más.

Solo el rubro agropecuario -que incluye al rubro agroexportador de procesamiento- registró uno de los mayores avances, con un aumento interanual de 6.5% en octubre que implica la creación de 41 mil puestos de trabajo. (Foto: Andina)

¿Cuánto creció en lo que va del 2025?

Con los datos hasta octubre, el reporte del BCRP indica que el empleo privado creció 6.4% anual. De esta manera, el número de puestos de trabajo formales privados aumentó en 269 mil entre enero y octubre.

En lo que va del año, el empleo en el rubro agropecuario creció 21.3%, consolidándose como el mayor generador al crear 98 mil puestos formales.

También avanzó en cifras importantes el empleo en servicios (4.4%), comercio (4.8%), manufactura (3.2%), y construcción (6.7%).