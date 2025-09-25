¿Cómo vienen los sueldos al cierre de julio en el Perú? | Fuente: Andina
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Los salarios en el sector público vienen con un dinamismo importante en lo que va del año, aunque el inicio de la tendencia se remonta a más atrás de este 2025. En julio último, el ingreso promedio formal en la administración pública ascendió a S/ 4,941, por encima de la cifra total (S/ 4,786) y de solo el ámbito privado (S/ 4,745), que incluso considera como componente el abono de gratificaciones equivalentes a un sueldo, lo que es ajeno en gran parte en el Estado.

