De acuerdo con el estudio realizado a través del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE), un 43% de ejecutivos considera que los ingresos de sus compañías crecerán lo necesario en la primera mitad del 2026 para defender su participación de mercado mientras esperan los resultados de las elecciones presidenciales .

Sin embargo, un 30% de las empresas cree que el panorama será complicado para expandirse debido a la incertidumbre electoral, mientras que un 27% lo ve como una oportunidad para ganar participación frente a competidores más cautelosos.

“En general más de uno puede estar un poco cauto respecto al resultado de las elecciones, pero lo que también se ve es que muchas empresas están tratando de no perder mercado, de invertir lo que sea necesario para mantener competitividad y buscar siempre nuevos nichos de mercado”, comentó Eduardo Campos, presidente ejecutivo de APOYO Consultoría, a Gestión.

4 de cada 10 compañías crecería lo necesario en la primera mitad del 2026 para defender su participación de mercado. (Fuente: APOYO Consultoría)

Mientras esperan el inicio de la campaña electoral, los negocios vienen desempeñandose en un entorno cada vez más competitivo.

El sondeo SAE evidencia que más de la mitad de las compañías consideran que sus competidores se han vuelto más agresivos en precios, promociones y expansión de productos.

Campos remarcó que en este entorno las compañías están priorizando tres frentes: crecer orgánicamente, mejorar su estrategia comercial y ser más eficientes.

“En la parte comercial se ve un entorno mucho más agresivo. De repente un año atrás no se esperaba que iba a comenzar a venderse en el Perú detergentes chinos, pero ahora ya llegan en 20 días a través del puerto de Chancay. Van a comenzar a aparecer nuevas iniciativas en momentos donde de repente nadie esperaba que aparezcan competidores ”, señaló durante su participación en el XIII Congreso de familias empresarias.

Mientras esperan el inicio de la campaña electoral, los negocios vienen desempeñandose en un entorno cada vez más competitivo. (Fuente: APOYO Consultoría)

¿Sectores con mayor o menor oportunidad?

Aunque el entorno político suele generar cautela en los inversionistas -incluso en años en los que los candidatos favoritos son considerables amigables al mercado-, se esperaría que el movimiento económico tenga diferencias notorias entre sectores.

Hugo Santa María, socio y economista jefe de APOYO Consultoría, precisó que los segmentos más nerviosos serán aquellos relacionados a proyectos grandes de largo plazo, que pueden pausarse durante las elecciones.

Al contrario, los negocios que resisten mejor a esta incertidumbre electoral son los negocios vinculados al consumo .

“La mayoría de peruanos sigue comprando y saliendo a la calle, con algunas excepciones como tecnología, porque la gente se pone más cauta antes de pagar esos gastos mayores. Si bien la economía puede crecer un 3% en promedio en 2026, parecido a este año, las diferencias entre sectores y entre empresas del mismo sector también se amplía”, sostuvo.

De cara al 2026, los análisis de APOYO indican que los sectores y mercados que liderarán el avance, creciendo por encima del promedio serán: el turismo receptivo (8%), la agroexportación (5%), la educación superior privada (5.5%) y la salud privada (5.5%) .

De estos, Campos consideró que las actividades sectoriales que resaltarán más son salud y educación.

“En salud vemos grupos privados entrando más efectivamente en este sector ante una salud pública muy mala. Y en educación, universidades, institutos e idiomas que buscan crecer con nuevas sedes y nuevas carreras para absorber a un público joven”, explicó.

Asimismo, también se espera un desempeño regular en autoconstrucción (3.5%), construcción (3%), agro tradicional (3%), pecuario (2.5%), minería (2%), y restaurantes (2%)

En contraste, se proyecta que el consumo masivo (1.5%), los autoservicios (1%) y las telecomunicaciones (0%) se ubicarán por debajo del promedio durante el próximo año.

¿Qué oportunidades identifican?

Pese a la cautela, Campos señalo qué hay oportunidades para quienes sepan identificar los sectores más dinámicos.

“Siempre hay oportunidades para ingresar a nuevos segmentos y la demanda del consumidor también ha comenzado a migrar en diferenes sentidos. Hay parejas jóvenes, hay nuevas necesidades y hay dinamicas a las que debemos estar atentos”, indicó.

Por ello, indicó que las empresas deberán estar resueltas para seguir explorando nuevas oportunidades para generar valor, identificar mercados, modelos de negocio, y tener una posición financiera y de sostenibilidad en el tiempo.

En este escenario, también resaltó que las oportunidades también se encuentran fuera de Lima pues hay provincias que vienen creciendo en relevancia poblacional y económica.

“En el top (de las que han crecido más) están desde Arequipa, Trujillo, Chiclayo hasta Chimbote. Son provincias que han estado creciendo y que se esperan que sigan hacia adelante. Aunque hay unas que están creciendo de manera desordenada, hay oportunidades que se están que se están generando”, señaló.

En esas regiones, sostuvo Campos, los proyectos de inversión grandes infraestructura y minería que se podrían dar en los siguientes años, comenzarán a “jalar al resto de la economía de la zona”, generando demanda de servicios, educación y vivienda.

Además, otro factor que podría impulsar nuevos negocios es el recién firmado Tratado de Libre Comercio (TLC) con Indonesia, así como la futura apertura de mercado con India, generando mayores exportaciones peruanas en productos como cacao, uvas y arándanos.

¿Cuál es la expectativa para los indicadores macroeconómicos en 2026?

El 2026 será un año de transición política y de moderación económica, con un crecimiento que estará en torno al 3%, resaltó Santa María.

“Podríamos hacer más, sin duda. Estamos con los precios de metales más altos de los últimos 75 años. Eso debería llevarnos a crecer cerca de 4%. Pero tenemos un Estado que no funciona, que también traba y resta puntos de crecimiento”, señaló.

Según proyecciones de APOYO Consultoría, la inversión privada crecería 3.5%, una tasa significativamente menor al 6.7% proyectado para 2025, reflejando el impacto de la incertidumbre electoral en los proyectos de largo plazo.

La inversión pública también mostrará un freno, pues avanzaría apenas 0.9% en 2026, frente al 4% previsto para este año. En tanto, el consumo privado se mantendrá relativamente estable, con un crecimiento de 3.2%, casi similar al 3.3% estimado para 2025.