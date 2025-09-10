La economía peruana entrará a un 2026 en un escenario marcado por la incertidumbre electoral. (Imagen: Andina)
Guadalupe Gamboa
Aunque el Perú entrará a la temporada electoral 2026 con mejor pie que en las elecciones previas, la incertidumbre política marcará el desempeño de la economía y las empresas en el primer semestre del próximo año, revela un reciente sondeo realizado por APOYO Consultoría.

