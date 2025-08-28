La inseguridad es el principal riesgo que impide un mayor crecimiento, relegando las preocupaciones electorales a un segundo plano en la mente de los inversionistas. (Imagen: Andina)
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

Aunque en los últimos meses de un año preelectoral, como el 2025, se teme por el impacto que podrían tener las elecciones presidenciales en la economía, en este podría pasar desapercibido mientras se observan riesgos de mayor peso, señaló la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras).

