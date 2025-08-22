Inversión privada en Perú crece a su mayor tasa desde finales del 2021: esto la impulsó. (Fuente: Andina)
Inversión privada en Perú crece a su mayor tasa desde finales del 2021: esto la impulsó. (Fuente: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Perú perdió dinamismo en el segundo trimestre del año: , según la información del . Sin embargo, la demanda interna estuvo casi inamovible, con un indicador clave que no se puede ignorar: la.

PBI, demanda interna. Fuente: BCRP
PBI, demanda interna. Fuente: BCRP

Ad portas de un periodo electoral, es necesario mantenerse atento a este indicador, así como al consumo privado, pues es usual que hacia adelante la incertidumbre pueda cambiar el escenario. ¿Cómo se cerró la primera mitad del 2025?

Perú vio “un pico”. La inversión privada creció 9% entre abril y junio de este año, su mejor nivel en 15 trimestres, es decir, desde finales del 2021. Esto va en línea con lo que algunos analistas han adelantado: el impacto del año preelectoral aún se verá hacia finales de este año.

En el segundo trimestre de 2025, según la información del BCRP, el desempeño de la inversión privada estuvo caracterizado por la expansión a dos dígitos de la inversión no residencial no minera (por ejemplo, el gasto privado en nuevas construcciones, así como en maquinaria y equipo, que no está directamente relacionado con el sector de la minería).

También se explicó por el avance, por segundo trimestre consecutivo, de la inversión residencial y de los proyectos del sector minero.

LEA TAMBIÉN: Inversión extranjera directa repuntó en Perú durante 2024, ¿continuará en el año previo y de elecciones?

Otro indicador relevante es el del consumo privado. En el periodo analizado avanzó 3.6%, con lo que sumó siete trimestres consecutivos de expansión. El resultado fue impulsado por la recuperación del poder adquisitivo de los hogares, tras el incremento del empleo y los ingresos, así como la moderación de la inflación.

PBI, demanda interna. Fuente: BCRP
PBI, demanda interna. Fuente: BCRP

TE PUEDE INTERESAR

Contraloría se disculpa por “generar pánico” con sus acciones y detalla nuevo enfoque de control
Moody’s advierte que Petroperú representa un alto costo para el país: ¿Qué significa?
¿Por qué las mayores regiones mineras de Perú no despegan? El factor clave que ignoran
A una semana de las nuevas cifras para Perú, MEF da “pistas”, ¿qué se espera para la economía?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.