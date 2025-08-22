La minería aporta de manera significtiva a la economía de las regiones donde se desarrolla. | Andina
La minería aporta de manera significtiva a la economía de las regiones donde se desarrolla.
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El Perú se caracteriza por ser un país minero, en general, pero algunas de sus regiones tienen a este sector como uno más que clave dentro de su economía. La región que captó la mayor participación de inversión minera, en 2024, fue Áncash, con un 15.3%; seguido muy de cerca por Moquegua, con un 14.2%, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Los cuatro primeros lugares lo completaba Arequipa (10.9%) y Apurímac (8.6%).

