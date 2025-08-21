Transcurrido algunos meses desde que la administración de Estados Unidos, al mando de Donald Trump, aplicó una política arancelaria a diversas economías, el vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s, Jaime Reusche, observó el impacto que tuvo sobre el Perú.

Como se trató de una medida con impacto en diversos países que tienen como destino EE.UU, el analista señaló que hay rubros donde la competitividad del Perú habría mejorado relativamente.

“Hay espacios donde la competitividad relativa del Perú ha mejorado por el solo hecho de que los aranceles que se impuso a otros países, que exportan productos similares [al de Perú hacia EE.UU.], es mayor, sobre todo a los asiáticos. En el peor de los casos, la posición relativa [del Perú] no se ha deteriorado . Eso es bueno”, indicó Reusche, durante el Inside LatAm: Perú 2025, organizado por Moody’s.

El analista apuntó que, probablemente, el sector agropecuario peruano pueda verse afectado, eventualmente, por mejores condiciones arancelarias de México. “Es volátil [el impacto de los aranceles], pero parece que no afectó mucho el crecimiento del Perú”, agregó.

En general, mencionó que la preocupación principal de las economías alrededor de esta medida surge por los efectos indirectos de una desaceleración del crecimiento de la economía mundial.

Impacto de la nueva ley agraria

El Congreso aprobó, en segunda votación, la nueva ley agraria, cuya característica principal es brindar beneficios tributarios para impulsar su dinamismo. AL respecto, Reusche indicó que medidas de este tipo, que implican menores ingresos tributarios, no ayudan en el objetivo de estabilizar las finanzas públicas.

Puntualmente sobre este marco tributario, mencionó que suman competitividad, naturalmente, pero que el sector agroexportador se encuentra ya con un buen dinamismo.

“Medidas como la ley agraria le suman competitividad al sector agroexportador, pero tal vez no están tan necesitados, ya de por sí es competitivo [el rubro]”, señaló. “En el corto plazo, se sacrifican ingresos tributarios porque, en el mediano, se generan empleos”, complementó.