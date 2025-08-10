Moody’s sobre déficit fiscal: “Si comparamos Perú contra Perú, tenemos un deterioro muy marcado”. Fotos: Julio Rea–o/@Photo.gec
Moody’s sobre déficit fiscal: “Si comparamos Perú contra Perú, tenemos un deterioro muy marcado”. Fotos: Julio Rea–o/@Photo.gec
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Whitney Miñán
mailWhitney Miñán

En términos muy sencillos, el déficit fiscal ocurre cuando un Estado gasta más dinero del que recauda. Estar en déficit para un país no es grave, siempre que haya una trayectoria clara -con “techos” definidos para cada año- para ir cerrándolo. Perú está en ese camino, pero le ha costado. Tras dos años de incumplir su propio límite planteado, este año el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se muestra positivo.

TE PUEDE INTERESAR

Sunat: ingresos tributarios suben 12.9% entre enero y julio
“Mucho inicio, pero poco final”: solo la mitad de las obras viables en Perú se cerró
Acciones chinas suben ante expectativa de estímulo: ¿cuáles son las implicancias?
Aranceles de Trump disparan precio del oro y tensan el mercado

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.