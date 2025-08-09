Sunat informó que los ingresos tributarios del Gobierno central llegaron a S/ 102,260 millones entre enero y julio del corriente, lo que implicó un incremento acumulado de 12.9% (+ S/ 13,125 millones) comparado a similar periodo del año pasado.

Solo en julio la recaudación tributaria trepó a S/ 12,912 millones, por lo que en este mes varió 7.1% frente al mismo mes del 2024.

Según Sunat, la recaudación en julio se explica por el desempeño favorable de la actividad económica durante junio, particularmente por la demanda interna, lo que generó obligaciones tributarias que se pagaron en dicho mes.

Además, las importaciones CIF crecieron 6.9% pese a la contracción del tipo de cambio en 5.6% (S/ 3,55 por dólar): los bienes de consumo se elevaron en 11.4% y los de capital y materiales de construcción, en 17.2%. Por otro lado, se contrajeron las importaciones de materia primas y productos intermedio en 0.5%.

En IGV, se recaudaron S/ 4,560 millones (+1.5%) por el dinamismo de la actividad económica en junio, informó Sunat. Foto: difusión

También se debió a mayores coeficientes para la determinación de pagos a cuenta mensuales, Impuesto a la Renta y reducción de saldos a favor del contribuyente; factores aupados por los elevados precios de metales como cobre y oro.

Por Impuesto a la Renta, se captaron S/ 4,966 millones: 3.4% más que el mismo mes de 2024 gracias a mayores Pagos a Cuenta de Tercera Categoría, tanto del Régimen General, como del Régimen Mype Tributario - RMT (8,8%), sumado a los de Regularización del Impuesto a la Renta (24,9%), por rentas de Primera Categoría (4,2%), Cuarta Categoría (2,5%); Régimen Especial de Renta – RER (5,3%) y el Resto de las rentas (49,1%).

En IGV, se recaudaron S/ 4,560 millones (+1.5%) por el dinamismo de la actividad económica en junio. El IGV a importaciones captó S/ 3,156 millones (-4.8% interanual) debido a los menores pagos en productos de combustibles, el menor tipo de cambio y efecto estadístico de mayor base comparativa frente al año previo.

El Impuesto Selectivo al Consumo llegó a S/ 850 millones en recaudación, un 19.5% más que julio del año pasado. El ISC interno se expandió 39.7% por el aumento de 664% en pagos de combustibles gravados; mientras que el ISC a productos gravados, subió 2.3% por mayores pagos en cervezas y del ISC a juegos y apuestas a distancia (S/ 7 millones).

El ISC a importaciones, por su parte, bajó 4.9% por menores pagos en combustibles (-10%).

Y, en otros ingresos, la recaudación subió a S/ 1,456 millones: 27.3% más en términos interanuales.