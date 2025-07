Ley Agraria y otras 6 medidas para el agro que irán bajo pedido de facultades.

Titular del Midagri

-La nueva Ley Agraria se quedó aprobada en primera votación en el pleno del Congreso de la República. Es decir, su eventual aprobación ya no está en sus manos. ¿Qué le toca hacer ahora a su sector en esta línea?

La (nueva) Ley Agraria también va a estar en nuestras manos. Así como va el Congreso, dudamos de que llegue a aprobarla. Por eso, queremos incluirla en un paquete de decretos legislativos. El Ejecutivo va a pedir facultades (legislativas delegadas) al Parlamento para legislar. Entonces, ahí vamos a incluir la nueva Ley Agraria. Pero, no tan compleja como es la actual propuesta.

-¿Cómo será ese nuevo texto para la nueva norma?

Los temas serán los del Impuesto a la Renta, EsSalud y promoción de la formalidad laboral. Tres temas puntuales, una ley agraria simple que no nos complique en la discusión. Ojalá salga en el Congreso, pero si no sucede, ya tenemos lista la propuesta de decreto legislativo.

-¿Cuándo se hará el pedido de facultades?

En agosto debería entrar (el pedido).

-Además de la nueva Ley Agraria, desde el sector agro, ¿Qué más van a solicitar?

El otro tema está referido a la Bonificación Especial por Trabajo Agrario (Bono BETA). En este momento, las empresas están obligadas a pagar un 30% de bono sobre la remuneración mínima a cada trabajador. Esto no lo tienen ningún otro país competidor. No lo podemos quitar, porque es un asunto social, pero vamos a empezar a compensar un 50% del Bono BETA.

Es decir, la mitad de lo que paguen las empresas como Bono BETA se lo vamos a devolver como un crédito para que puedan comprar tierras en las siguientes subastas de los proyectos de irrigación o de cualquier terreno del Estado. Lo interesante es que este crédito va a salir como un título valor de modo que pueda ser negociable. Va a ser emitido por Cavali y será negociable.

La mitad de lo que paguen las empresas como Bono BETA se lo vamos a devolver como un crédito para que puedan comprar tierras. Foto: Midagri

-¿Esos dos son los pedidos de parte de su sector para el pedido de facultades?

Como mencioné, en caso no lo apruebe el Congreso, se incluirá a la Ley Agraria. Con esta –y el Bono BETA mencionado–, sumarán en total, siete decretos legislativos para el sector.

Por ejemplo, el Midagri va a tener 20 agregados agrícolas en el mundo, en los principales países donde se necesite el acceso sanitario. No son los agregados comerciales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que interactúan con el sector privado; estos van a ser técnicos que interactúan con el Gobierno para sacar estos protocolos sanitarios de forma más rápida.

El otro (decreto legislativo) crea Agroaplica, que es un fondo del Midagri. Queremos destinar S/ 30 millones en estos 12 meses que nos quedan para hacer diversificación. Es decir, el que quiera incursionar, por ejemplo, cereza en Piura o Lambayeque, o con una nueva raza de ganado, pues es darle un fondo al sector privado para ayudarlo a diversificarse.

También vamos a ir por una ley para fortalecer al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

-¿Cuál será el cambio principal para el Senasa?

Senasa, que es la entidad más técnica que deberíamos tener en el ministerio, necesita estabilidad. No podemos permitir que cada que cambia un ministro, cambia el jefe de esta entidad. Queremos que este funcionario se nombre por concurso y se quede siete años.

Actualmente, se nombra con una resolución suprema, a pedido del ministro (...) pero en cualquier momento se podría cambiar el jefe o la jefa, y eso no puede pasar porque se trata de un ente completamente técnico.

Lo mismo vamos a hacer con la Autoridad Nacional del Agua (ANA), porque es una entidad que debe ser muy técnica.

Agrobanco

-En Agrobanco, está la situación del banco como tal y la del fondo Agroperú. ¿Se harán algunos cambios?

El fondo Agroperú está operando en este momento. Da créditos, a mi parecer, a una tasa muy baja: 3.5% de interés al año. Esa tasa la queríamos subir porque respecto al 30%, 40% o 50% (de interés) que ofrece la banca comercial, se ve una diferencia enorme y difícilmente se va a desarrollar el mercado financiero.

Se conversó con los productores, pero no aceptaron. Queríamos que suba a 1% al mes, que en términos nominales, eran 12% al año. Entonces, lo que sí vamos a hacer en 12 meses es que si bien se va a mantener la tasa de interés, van a tener que contratar un seguro (que le costaría entre 5% a 8% según el lugar y el producto).

-¿Se apunta a otorgar microcréditos?

Sí, vamos a sacar microcréditos.

-¿Agrobanco se va a reestructurar?

Es un poco complicado hacerlo. Recibimos Agrobanco entregando 60,000 créditos, no es nada. Le dijimos que duplique la meta para este año: 120,000 créditos. El banco ha hecho su corrida, como va, podrá entregar 110,000 al menos.

Recibimos Agrobanco entregando 60,000 créditos, no es nada. Foto: gob.pe

Calendario agrícola

-En su momento se habló de un calendario agrícola para tener más orden en la cosecha y siembra y evitar, en la medida de lo posible, la sobreproducción, ¿se concretará?

Este año, por ejemplo, no se ha caído el precio de la papa. Por qué no se cayó, porque a inicios de año dijimos que nadie siembre papa desde el 15 de enero. Los paperos hicieron caso a esta alerta y así se logró que el precio no se caiga. Es más, en general, no se ha caído el precio de ningún producto agrícola. Es un año atípico.

En el caso del mango, es difícil porque no se puede pedir que no se siembre más ya que son árboles que tardan varios años en producir. Pero, yo les insistía: “Si siguen plantando más mango, en qué momento va a mejorar el precio”.

El negocio no necesariamente es producir más en todas las etapas, en algún momento tienes que balancear para tener super-precios.

-Hace un tiempo usted pidió a los productores de mango que no planten más, pedido que fue cuestionado. Al final, ¿tomaron los agricultores su pedido?

A pesar de toda la controversia, de toda la discusión, este año ya no se han plantado las 1,000 hectáreas adicionales que se ocupan en los años anteriores; probablemente lleguen a 200 hectáreas nuevas. Al final sí les quedó el mensaje. El próximo año verán los precios que van a recibir.

Trámites

-Reducir plazos en trámites del Estado es clave para las inversiones, sean grandes o chicas. ¿Qué avances hay desde su sector?

El año pasado modificamos el reglamento de gestión ambiental. Con ello, hemos logrado disminuir los plazos de casi 9 meses a 10 días para los permisos ambientales que tiene que dar el Midagri tanto a los proyectos agrícolas como ganaderos. Lo mismo nos corresponde hacer con la ANA, todos sus plazos tenemos que reducirlos.

Sobre esto último es más complejo porque tiene una estructura muy compleja. Hay que reestructurar ANA. En agosto tendremos la propuesta de reestructuración, la que sería aprobada por decreto supremo.

Aún así, algo que hemos avanzado con esta entidad es no requerir los estudios hidrológicos para los pequeños productores que quieren hacer su pozo (en zonas donde no hay veda).