Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) advierte que desde el 2005 se ha visto un crecimiento “explosivo” de la cantidad de trámites necesarios para poder sacar adelante proyectos en sectores extractivos, que no solo involucran entidades públicas, sino también organismos técnicos y demás.

“Creo que la tarea va a tener que ser revisar este marco”, afirmó durante el XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

En tal sentido, exhortó a pensar en una regulación “simple pero efectiva, sin tanto trámite”.

Predecible

El presidente del instituto emisor afirmó que es fundamental que los permisos sean predecibles, “que no pueda haber una nueva observación cuando se han cumplido todos los procedimientos”.

“El marco tributario debe ser predecible. El marco judicial debe ser predecible”, manifestó y añadió que, en esa misma línea, también es importante el respeto a los contratos.

“En un país como Italia, (recuerdo a Mario) Draghi, que fue el primer ministro. Su tarea principal era reformar el sistema judicial, porque quería que en Italia fuera más predecible lo que iban a fallar los jueces. Porque es indispensable que si usted firma un contrato, ese contrato se haga respetar. Y si no se respeta, (puede ir al) poder judicial y esta va a fallar de acuerdo a lo que corresponde”, expresó la autoridad monetaria.

Esto señala Velarde a pocos días de la definición de la segunda vuelta electoral.

Julio Velarde, presidente del BCRP. (Imagen: Andina)

Planes

El plan de Juntos por el Perú (JP) indica que “se eliminará en la Nueva Constitución el aval a los contratos ley”, así como ciertos regímenes tributarios y laborales.

Sin embargo, durante el reciente debate entre técnicos de los partidos que se disputan el balotaje, el representante por el plan económico de JP, Pedro Francke, aseguró que “se respetarán los contratos”.

Aunque a inicios de esta semana, ese partido presentó un nuevo plan de gobierno que comprende propuestas desarrolladas junto con los grupos que conforman su alianza política de cara a la segunda vuelta. Entre estos planteamientos figuran mecanismos de control estatal sobre recursos estratégicos.

Ejecución

En tanto, el programa de Fuerza Popular, su oponente, en lo que concierne a concesiones mineras, tiene algunos reparos, según el economista jefe para la región andina de Bank of America, Alexander Muller. “Por su redacción, es ambiguo y no queda claro si están a favor o en contra de recortar las concesiones”, acotó a Gestión.

En el marco del referido foro, Luis Felipe Castellanos, gerente general de Intercorp Financial Services, manifestó: “Hay que llevar el diálogo a la ejecución. Porque siempre hablamos de potencial, pero lo que realmente va a destrabar es capacidad de ejecución (por parte de las autoridades). Eso tiene que ver con más eficiencia en los permisos, en los estudios de impacto, en poder darle más predictibilidad a la ejecución de sus proyectos”.

Inversión privada

Velarde también abordó la evolución reciente de la inversión privada.

“El año pasado, a pesar de las dificultades que hemos tenido, la inversión privada creció 10% (frente al 2024). Este primer trimestre (del 2026), a pesar de todo, creció 15.3% (interanual). Imagínense en un entorno más favorable, donde haya más confianza, más credibilidad, todo lo que podríamos crecer. Una tasa de 15% (de incremento de la inversión privada) sería buena en cualquier parte del mundo”, destacó.

Incertidumbre

Julio Velarde también se refirió a la inversión pública, al afirmar que no debería registrar variaciones bruscas, pues puede afectar el crecimiento económico. De igual modo, hizo alusión a las consecuencias de la incertidumbre política. “Hemos tenido realmente este periodo de los últimos 10 años en que los cambios continuos de autoridades nos han pasado factura (en el crecimiento del PBI)”, cuestionó el banquero central.

El año pasado, a pesar de las dificultades que hemos tenido, la inversión privada creció 10%, destacó Velarde. (Foto: Andina)