Julio Velarde también se refirió a la inversión pública, al afirmar que no debería registrar variaciones bruscas, pues puede afectar el crecimiento económico. (Imagen: Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La burocracia o “permisología”, como se le suele llamar en la jerga empresarial, es un problema a enfrentar al momento de iniciar cualquier empresa o proyecto y afecta a todos los sectores, ¿por qué es un tema clave?

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