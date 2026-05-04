Los usuarios de la moneda digital del BCRP son relativamente jóvenes, pues están en un rango de edad de entre 18 y 45 años. (Foto: BCRP)
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Guillermo Westreicher Herrera
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El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Bitel desarrollan el primer piloto de dinero digital del instituto emisor (o CBDC por sus siglas en inglés), ¿cuáles son los avances hasta el momento?

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