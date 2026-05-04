El programa ya cuenta con 400,000 usuarios activos, manifestó a Gestión la subjefa de fintech de Bitel, Andrea Álvarez.

Lo anterior significa un gran salto, pues, según datos de la autoridad monetaria, al cierre del 2025 se registraban alrededor de 172,000 usuarios activos, de un universo de 4.2 millones de inscritos.

“La proyección es superar el millón en este año (de usuarios activos); por eso es que venimos haciendo campañas”, anticipó la ejecutiva en entrevista con este diario en el marco del Seminario Internacional de Microfinanzas organizado por Fepcmac en Arequipa.

El piloto de la moneda digital del BCRP cuenta con 400,000 usuarios activos. (Foto: Pixabay)

Pagos

Álvarez explicó que los usuarios activos son aquellos que realizan al menos una transacción al mes.

“No es que la usaron (la moneda digital del BCRP) una vez y de ahí se olvidaron. No, son los que se quedan porque vemos la actividad y también vemos que se ganan las promociones y de esta manera los tenemos satisfechos”, comentó.

Entre el 34% y 35% de los usuarios del referido dinero digital se ubican en zonas rurales (el resto es urbano), donde muchas veces no cuentan con oficinas o agentes bancarios cercanos, detalló. De ese modo, el piloto les ha facilitado el pago de sus servicios, añadió.

La representante de Bitel mencionó también que el grueso de usuarios se localiza en Lima, como reflejo de la densidad poblacional de la capital.

“Pero tenemos (usuarios) en las distintas regiones como San Martín, o Loreto donde también venimos haciendo campañas fuerza en penetración, y en la parte de la sierra y en el sur. En Cusco, por ejemplo, se están efectuando bastantes transacciones para el pago de servicios”, destacó.

Andrea Álvarez, subjefa de fintech de Bitel. (Foto: José Aragonez)

Funcionamiento

Álvarez explicó cómo funciona el CBDC. “Yo tengo, por ejemplo, S/ 100 en el bolsillo, y pienso: mejor los protejo haciéndolo digital, no se me va a perder, no me lo van a arruinar. Entonces, voy a un agente (de Bipay, que es la billetera digital de Bitel), le doy el efectivo y me lo traslada (a la billetera electrónica)”.

En tal sentido, refirió que los usuarios de esa moneda son relativamente jóvenes, pues están en un rango de edad de entre 18 y 45 años.

La ejecutiva comentó que el piloto se extenderá un año más, pero luego no se sabe aún qué pasos seguirán.

“Estamos conversando. Todavía no (sabemos qué pasará dentro de un año) porque estamos en un proceso de transición donde puede haber muchos cambios”, expresó.

Obtener información

Según el instituto emisor, la implementación del piloto de dinero digital tiene como finalidad obtener información para el diseño de políticas públicas orientadas a fomentar el acceso y uso de los pagos digitales en la población peruana, con mayor énfasis en aquella no bancarizada. Los datos recogidos en el marco del programa permiten identificar tecnologías y modelos sostenibles, asegura el BCRP.

“Cuando vamos a las zonas rurales vemos que hay personas que aún no tienen confianza de cambiar a lo digital. Pero ahí viene la oportunidad porque más del 80% de los peruanos posee un teléfono”, resaltó la entrevistada.