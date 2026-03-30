Este crecimiento en número de usuarios fortalece los esfuerzos de inclusión financiera. (Foto referencial: Pexels)
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Zulema Ramirez Huancayo
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Desde marzo de 2025 se desarrolla la fase anual de evaluación del Piloto de Innovación con Dinero Digital (CBDC) impulsado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), cuyo reglamento se emitió en 2024.

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