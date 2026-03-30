Uno de los indicadores más relevantes es el crecimiento de usuarios activos -que realizan al menos un pago de servicio o una transferencia dentro de un mes- cifra que pasó de 51,000 en diciembre del 2024 a más de 172,000 en similar mes del 2025, según información del banco central.

Este crecimiento en número de usuarios fortalece los esfuerzos de inclusión financiera, ya que el proyecto está orientado a incorporar a sectores de la población que tradicionalmente no han tenido acceso al sistema bancario, dijo Edmundo Lizarzaburu, catedrático de la Universidad Esan.

“Además, permite al BCRP obtener información valiosa sobre el comportamiento de los usuarios, los niveles de seguridad, la eficiencia de las transacciones y la escalabilidad del sistema”, indicó.

El emisor monetario afirma que esta es una iniciativa orientada a generar evidencia y aprendizajes para el diseño de políticas públicas que promuevan el acceso y uso de pagos digitales en el país, especialmente entre la población no bancarizada.

Asimismo, el saldo total de esta moneda alcanzó los S/ 10.8 millones al cierre del 2025. Esta cifra representa un crecimiento acumulado de 261.4% respecto de diciembre de 2024, impulsado principalmente por la expansión de la base de usuarios de BiPay y por una mayor demanda de transacciones con dinero digital del BCRP.

Operaciones

El número de transacciones también ha mostrado un avance relevante. A nivel nacional, el promedio de operaciones diarias pasó de 29,600 en diciembre de 2024 a 47,600 en diciembre de 2025, lo que significa un incremento de 60%.

En las regiones con menor bancarización el crecimiento fue aún mayor, pasando de 9,200 a 15,000 transacciones diarias, equivalente a un aumento de 63%.

Moneda Digital (Foto: Pixabay)

Según Lizarzaburu, si bien el piloto se inició priorizando regiones con bajos niveles de inclusión financiera, el sistema está diseñado para funcionar tanto en zonas rurales como urbanas.

En la medida en que el proyecto avance y se amplíe la interoperabilidad con comercios, agentes y otras plataformas de pago, el sistema podría integrarse progresivamente a la economía urbana, expresó.

De acuerdo con los resultados obtenidos hasta el momento, el piloto viene cumpliendo satisfactoriamente los objetivos planteados en su diseño inicial, comenta el BCRP.

Potencial

No obstante, Daniel Chicoma, especialista en medios de pago digitales, sostiene que aún falta una mayor difusión de la moneda del banco central.

“Al ser un piloto, es entendible la diferencia amplia con el número total de usuarios de la billetera BiPay (más de 4 millones)”, dijo.

Para el BCRP, la experiencia acumulada confirma la importancia de este espacio controlado de prueba para generar información útil en la formulación de políticas públicas orientadas al desarrollo de los pagos digitales.

Moneda digital del BCRP. (Fuente: Andina)

En tanto, Lizarzaburu, considera que el avance en el uso de la moneda digital -tras poco más de un año de implementación- ha sido moderado,

Los bancos centrales suelen implementar este tipo de proyectos con cautela debido a que se trata de infraestructura crítica para el sistema financiero, manifestó.

La introducción de una moneda digital implica evaluar aspectos como la seguridad de las transacciones, la protección de datos, la prevención del lavado de activos, la estabilidad del sistema financiero y la interoperabilidad con otros medios de pago, anotó.

La moneda digital aún no pasa “la prueba de fuego” que le permitirá al BCR decidir si la adoptarla de forma generalizada en el país. Para ello, el Banco Central deberá evaluar los resultados del piloto que lleva a cabo, así como su desempeño en la etapa de interoperabilidad.