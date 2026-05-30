Los operadores turísticos que aún no cuentan con un Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado tendrán cuatro años adicionales para regularizar su situación. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) amplió hasta junio de 2030 el plazo para culminar este proceso de adecuación ambiental.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 006-2026-MINCETUR y alcanza a las actividades turísticas en curso que todavía no han cumplido con las exigencias establecidas en el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Turismo (RGAST).

Según el ministerio, la ampliación responde a que un número importante de operadores aún no había iniciado sus procesos de adecuación ambiental antes del vencimiento previsto para este año.

Nueva prórroga para adecuación ambiental

Con la modificación, los titulares de actividades turísticas podrán presentar hasta el 2 de junio de 2030 el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) o el Plan de Adecuación Ambiental en Turismo (PAAT), según corresponda.

Los operadores turísticos contarán con cuatro años adicionales para adecuarse a la normativa ambiental. (Foto: Mincetur)

El RGAST establecía originalmente un plazo máximo de tres años para completar este proceso. Dicho periodo vencía el 1 de junio de 2026, por lo que la nueva disposición extiende el cronograma por cuatro años adicionales.

De acuerdo con el Mincetur, la medida busca facilitar el cumplimiento progresivo de la normativa ambiental por parte de los operadores turísticos.

Regularización para ampliaciones no autorizadas

El decreto también incorpora disposiciones para empresas que ya cuentan con un Instrumento de Gestión Ambiental aprobado, pero que realizaron ampliaciones o modificaciones en sus operaciones sin obtener la autorización correspondiente.

En estos casos, la norma establece mecanismos que permitirán regularizar dichas intervenciones dentro del marco regulatorio vigente.

La disposición busca brindar una alternativa para que estas actividades puedan adecuarse a las exigencias ambientales actualmente establecidas.

La ampliación beneficia a actividades que aún no cuentan con un Instrumento de Gestión Ambiental aprobado. (Foto: Mincetur)

Gremios impulsaron la ampliación

Según el Mincetur, la modificación recoge observaciones formuladas durante el proceso de prepublicación de la norma, así como aportes realizados por ciudadanos y representantes del sector turismo.

Entre las principales preocupaciones planteadas figuraban limitaciones técnicas, operativas y administrativas que dificultaban culminar adecuadamente los procesos de adecuación ambiental dentro del plazo originalmente establecido.

Con esta aprobación, el ministerio señaló que busca promover una gestión ambiental responsable de la actividad turística, impulsando el desarrollo sostenible del sector, la protección del ambiente y el bienestar de las comunidades locales.