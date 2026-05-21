Los cambios realizados a la normativa de la devolución de impuestos a los turistas permitirán que más empresas participen de este sistema impactando de manera positiva en el sector turístico y en la formalidad de la economía, afirmó Juan Tompson, asesor del Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima.

Tompson explicó que la devolución de impuestos a turistas permite a los visitantes no domiciliados recuperar el IGV pagado por la compra de bienes en el país, siempre que estos sean trasladados al exterior al momento de su salida, generalmente por vía aérea o marítima.

Pero no todas las compras están incluidas, pues las empresas deben inscribirse en un registro de Sunat para que sus ventas sean consideradas en este beneficio.

“La reciente modificación normativa flexibiliza las condiciones para que más empresas puedan acceder a este registro. En particular, se reduce el período de cumplimiento tributario exigido —de 12 a seis meses— y se establece que los contribuyentes no deben estar ubicados en los niveles más bajos de cumplimiento fiscal definidos por la Sunat”, afirmó Tompson.

Con ello, se amplía el número de establecimientos que pueden ofrecer este beneficio a los turistas, incentivando el consumo formal y mejorando la competitividad del sector comercial orientado al turismo receptivo.

En términos prácticos, la medida busca remover barreras de acceso para los negocios formales, promoviendo una mayor participación en el sistema y facilitando que el turista identifique puntos de venta donde puede acceder a la devolución del impuesto.