Contratos integrales con proveedores extranjeros: importación de bienes podría quedar gravada con IGV | (Foto: Pixabay)
Contratos integrales con proveedores extranjeros: importación de bienes podría quedar gravada con IGV | (Foto: Pixabay)
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Gerardo Rosales Diaz
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Cuando una empresa decide invertir en el Perú y necesita construir una planta o una infraestructura es común que contrate a un proveedor —muchas veces extranjero— para que se encargue de todo el proyecto, desde el diseño hasta la puesta en funcionamiento de la obra.

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