Esperemos que este buen pronunciamiento del Tribunal Constitucional en materia de prescripción sea acatado por el Poder Judicial.
Esperemos que este buen pronunciamiento del Tribunal Constitucional en materia de prescripción sea acatado por el Poder Judicial.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Orlando Marchesi
Orlando Marchesi

En el marco del continuo debate sobre los alcances de la prescripción tributaria, el Tribunal Constitucional (TC), mediante la Sentencia N.º 99-2026, del 20 de enero último, ha establecido un criterio importante, contradictorio con algunas sentencias del Poder Judicial y fallos administrativos, que termina una larga controversia entre los contribuyentes y la administración tributaria.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.