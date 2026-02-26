El mensaje de la judicatura –sin llegar a ser una regla general– propone ciertos elementos coherentes. Si bien la palabra de la víctima no es “ley”, tampoco puede ser descartada sin haberla valorado. (Foto: iStock)
Franco Muschi
Franco Muschi

El 27 de febrero se conmemora el Día de la Lucha contra el Hostigamiento Sexual en el Ámbito Laboral. Durante el 2025 y los primeros meses de este año, la Sunafil ha registrado 241 denuncias por hostigamiento sexual. La cifra no es menor, si tomamos en cuenta que solo el 1.4% de casos se denuncian y que representa un incremento de 85.4% respecto del periodo 2024.

