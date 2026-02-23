A pesar de la existencia del acuerdo entre el directorio de Warner Bros. Discovery (WBD) y Netflix para la toma de control por esta última de WBD, la puja por la empresa aún no está cerrada. Factores como el “break up fee” de US$ 2.8BN en caso se rompa dicho acuerdo, la mayor solidez financiera de Netflix con una capitalización bursátil de US$ 400BN y su bajo nivel de apalancamiento financiero de 1.2x EBITDA (la oferta de Paramount haría que WBD termine con una deuda de 6.8x EBITDA), sugerirían que Netflix debería ganar la batalla por el control de WBD versus Paramount (cuyo market cap es de apenas US$ 12.3 BN). La votación para aprobar la fusión es el el próximo 20 de marzo.

Son al menos 5 las razones que aún le dan esperanza a Paramount de hacerse de la propiedad de WBD.

Paramount está buscando aliarse con algunos “shareholder activists” (como Pentwater Capital Management), que buscan tener acciones en WBD. (Foto: Ethan Swope/Bloomberg)

Primero, Paramount ha actuado con mucha agresividad lanzando una oferta hostil, dirigida directamente a los accionistas de WBD, sin pasar por el filtro de su directorio. Eso muestra determinación.

Segundo, Paramount está buscando aliarse con algunos “shareholder activists” (como Pentwater Capital Management), que buscan tener acciones en WBD para tener un sitio en el directorio y, así, promover reformas internas y más adhesiones a la oferta de compra de Paramount.

Tercero, Paramount ha mejorado su oferta original de US$30 por acción (vs. la de Netflix de US$27.75, pero no sujeta al financiamiento apalancado de Paramount), a una posible oferta de US$33 por acción. Paramount tiene hasta el 23 de febrero para formalizar esta mejora, aunque Netflix mantiene el derecho de igualar dicho precio. Además, ha ofrecido un “ticking fee” de US$0.25, por cada trimestre cumplido, a partir del 31 de diciembre del 2026, en caso la transacción no se cierre para dicha fecha, por temas regulatorios.

Cuarto, Paramount ha presentado una demanda frente al Delaware Chancery Court, que resuelve sobre la base de la equidad, para que se le informe de los componentes financieros de la propuesta de Netflix. Según Paramount, WBD oculta información financiera clave sobre el "spinoff" de Discovery Global (la entidad que agruparía los activos de TV por cable que Netflix no desea comprar).

Quinto, Paramount ha ofrecido pagar los US$ 2.8MM del break up fee, en lugar de ser asumido por Netflix.