Diario Gestión realizará este 18 de agosto el foro “IA en Acción: Decisiones que transforman negocios”, en el Westin Lima Hotel & Convention Center, en San Isidro. Una jornada diseñada para que los líderes empresariales comentarán los avances en la ejecución en el uso de inteligencia artificial dentro de sus organizaciones.

De la promesa a la ejecución

Bajo el concepto “De la promesa a la ejecución. Cómo las empresas están usando IA hoy para crecer, competir y sobrevivir”, el encuentro pondrá el foco en decisiones reales que hoy están marcando la diferencia en productividad, competitividad y adaptación tecnológica.

Lejos de la teoría, el espacio busca mostrar cómo la IA ya redefine modelos de negocio, acelera la innovación y se convierte en una decisión estratégica impostergable para la alta dirección.

Se tendrá entrevistas en vivo y ponencias con el eje “IA: la decisión más importante que enfrentan hoy las empresas”, donde se abordará por qué la inteligencia artificial dejó de ser un tema de futuro para convertirse en un factor inmediato de ventaja o rezago.

El objetivo es aterrizar el debate en las decisiones concretas de inversión, talento y cambio organizacional que los líderes deben tomar hoy.

Empresas inmersas en la IA

“IA en acción: del piloto al impacto en resultados”, mostrará casos de compañías que lograron pasar de pruebas piloto a implementaciones que ya generan impacto medible en el negocio. Se pondrá énfasis en cómo la IA viene elevando productividad, ventas, eficiencia operativa y experiencia del cliente en distintos sectores.

Los panelistas explicarán qué problema concreto atacaron, cuánto costó implementar la solución, qué retorno obtuvieron y qué errores o barreras tuvieron que superar. Además, se profundizará en cómo estos proyectos transformaron la cultura interna, impulsando una organización más orientada a datos, experimentación y aprendizaje continuo.

Finanzas 5.0

El bloque, “Finanzas 5.0: decisiones en tiempo real con IA”, se centrará en la transformación del sector financiero, uno de los más avanzados en adopción de inteligencia artificial. El panel analizará cómo bancos, fintechs y billeteras digitales usan modelos inteligentes para mejorar la relación con sus clientes y tomar decisiones más precisas y ágiles.

Entre los temas destacados estarán el scoring crediticio con IA, la detección temprana de fraudes, la personalización de productos y ofertas, y la automatización de la atención al cliente. También se abordarán los desafíos de uso ético de datos, la confianza digital y la necesidad de marcos de gobernanza que permitan innovar sin perder de vista la protección del usuario.

Minería inteligente

El bloque “Minería inteligente: eficiencia, automatización y predicción” mostrará cómo una industria tradicional e intensiva en capital está incorporando herramientas de IA para ganar competitividad y sostenibilidad. Se presentarán ejemplos de mantenimiento predictivo que evita fallas costosas, automatización de operaciones críticas y monitoreo en tiempo real de procesos clave.

Asimismo, se discutirá el aporte de la inteligencia artificial a la seguridad y reducción de riesgos en faenas mineras, junto con su impacto en sostenibilidad y eficiencia energética. El enfoque estará en proyectos concretos que demuestran cómo la minería puede avanzar hacia operaciones más seguras, eficientes y responsables gracias a la analítica avanzada y los modelos predictivos.

Ciberseguridad y telecomunicaciones

El bloque, “Infraestructura inteligente: conectividad, seguridad y datos en la era de la IA”, pondrá en escena el rol estratégico de las telecomunicaciones y la ciberseguridad en la economía digital. Las telcos ya no solo proveen conectividad: hoy gestionan grandes volúmenes de datos, optimizan redes en tiempo real y enfrentan amenazas crecientes de ciberataques.

El panel abordará el uso de IA para redes inteligentes, detección y prevención de ciberataques, gestión de tráfico y experiencia de cliente en tiempo real, así como su aplicación en centros de datos y servicios cloud. También se discutirá la automatización del soporte, la protección de datos y la privacidad digital, el despliegue de infraestructura para ciudades inteligentes e industrias conectadas y la evolución de las telcos hacia verdaderas empresas tecnológicas.

Riesgos, empleo y regulación

La jornada cerrará con el bloque “IA: riesgos, empleo y regulación”, orientado a elevar la conversación hacia los impactos humanos, económicos y normativos de esta tecnología. Se analizarán los desafíos de diseñar regulaciones que fomenten la innovación sin frenar el desarrollo, así como el futuro del empleo en un contexto de automatización creciente.

El panel también abordará temas clave como la IA responsable y ética, la brecha digital, los riesgos de desinformación y deepfakes, y las estrategias para preparar talento para la nueva economía digital. Será un espacio para reflexionar sobre cómo gobiernos, empresas y sociedad pueden construir una adopción responsable de la IA que maximice oportunidades y minimice riesgos.