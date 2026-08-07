La Policía Nacional del Perú (PNP) continúa desplegada en la región Junín para evaluar el estado de viviendas e infraestructura tras el sismo de magnitud 5.0 registrado la tarde de este jueves. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Indeci, informó que el sector Cultura reportó caída de tejas, desprendimiento de piedras del muro y la aparición de grietas pronunciadas en la Iglesia de Cucho, declarada patrimonio histórico.

Asimismo, detallaron que la empresa Electrocentro activó su plan de contingencia para atender a la población con el restablecimiento del suministro eléctrico luego que fuera interrumpido temporalmente en las provincias de Huancayo y Chupaca.

#Junín: empresa Electrocentro activó su plan de contingencia para atender a la población con el restablecimiento del suministro eléctrico luego que fuera interrumpido temporalmente en las provincias de Huancayo y Chupaca, tras el sismo de magnitud 5.0 ocurrido esta tarde.… pic.twitter.com/ZrI05A473t — COEN - INDECI (@COENPeru) August 7, 2026

Rescates tras el sismo

La PNP realiza patrullajes preventivos, verifican posibles daños y coordinan con las autoridades locales la atención de eventuales emergencias en las zonas donde el movimiento telúrico fue percibido con mayor intensidad.

Durante las primeras horas de la emergencia, aproximadamente 20 policías de la Comisaría PNP Huayucachi participaron, junto con personal del Cuerpo General de Bomberos UBO N.° 30 de Huancayo, acudieron al rescate de tres personas que quedaron atrapadas dentro de un vehículo tras un derrumbe en el túnel de acceso al anexo Chanca, distrito de Chupuro, provincia de Huancayo.

Las tres personas fueron rescatadas con vida. Una menor de edad, que presentaba una lesión en la pierna, fue trasladada al Hospital El Carmen para recibir atención médica, mientras que los otros dos ocupantes sufrieron lesiones leves.

En paralelo, efectivos de las comisarías de Chupaca, Huayucachi y Chongos Alto mantienen recorridos en sus respectivas jurisdicciones para identificar riesgos y atender a la población.

Según la Comisaría PNP Chongos Bajo, el sismo se sintió con fuerte intensidad, por lo que se reforzaron las labores de inspección.

De acuerdo con información de la Subprefectura Provincial de Huancayo, los distritos de Chongos Alto, Chupuro, Huacrapuquio y Colca serían los más afectados por el sismo, por lo que continúan las labores de evaluación de daños.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio del Interior (COES Mininter) mantiene el monitoreo permanente de la situación, mientras la PNP continúa desplegada en la zona para apoyar a la ciudadanía y reforzar las acciones de respuesta.