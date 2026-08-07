Un jurado de Los Ángeles declaró este miércoles culpables a Meta y YouTube de perjudicar la salud mental de menores en una histórica demanda sobre la adicción a las redes sociales y por la que tendrán que pagar una indemnización de tres millones de dólares. (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Un jurado de Los Ángeles declaró este miércoles culpables a Meta y YouTube de perjudicar la salud mental de menores en una histórica demanda sobre la adicción a las redes sociales y por la que tendrán que pagar una indemnización de tres millones de dólares. (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
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Agencia AFP
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Un juez de Nuevo México, suroeste de Estados Unidos, .

La casa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram ya había sido condenada en marzo a pagar 375 millones de dólares en indemnizaciones a Nuevo México, después de que un jurado determinara que expuso a los niños frente a depredadores en sus plataformas, entre otros daños.“Estamos en desacuerdo con el fallo y vamos a apelar”, señaló Meta en un comunicado enviado a la AFP este jueves.

“Trabajamos arduamente para mantener a las personas seguras en nuestras plataformas y hemos sido transparentes sobre los desafíos de identificar y eliminar a los actores malintencionados y el contenido dañino”, añadió el gigante tecnológico.

El juez acompañó su decisión con una serie de medidas inéditas, aplicables también por cinco años a las cuentas de menores de Nuevo México.

Meta deberá, en particular, limitar a 90 horas al mes el tiempo de uso acumulado de Facebook e Instagram para los menores de 18 años.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, demandó a Meta en 2023 por no proteger a los menores frente a los peligros en línea.

Durante los alegatos finales, la fiscal Linda Singer dijo al jurado que , mientras la empresa ocultaba hallazgos internos sobre los riesgos para los jóvenes.

En marzo, el jurado concluyó que Meta violó la Ley de Prácticas Desleales del estado al engañar a los consumidores sobre la seguridad de sus productos para los niños.

“Este caso siempre ha tratado de proteger a los niños, defender a las familias y asegurar que una de las mayores empresas tecnológicas del mundo no pueda lucrar con prácticas que ponen en peligro a los jóvenes sin enfrentar consecuencias”, afirmó Torrez en un comunicado difundido este jueves.

Parte de los 567 millones de dólares deberán destinarse a tratamientos de salud mental y el pago se efectuará en un plazo de cinco años.Los recursos también estarán encaminados hacia programas de “concienciación y prevención”, entre otros que resguarden a los usuarios de los riesgos en línea.

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