Meta. (Foto: AFP)
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Redacción Gestión
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Un grupo de empleados y exempleados de Meta ha presentado una demanda federal contra la compañía por el durante la última ronda de despidos, que afectó al 10% de la plantilla.

que habría discriminado a empleados que se ausentaron por motivos de salud, embarazo o para cuidar de sus familiares.

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Los demandantes aseguran que la herramienta se basó en datos de entrada, como la productividad y el consumo de tokens de IA que, por diseño, un empleado que se encuentre en situación de licencia médica o familiar no puede acumular, o cuyo rendimiento disminuya debido a una discapacidad.

, se lee en la demanda.

Meta. (Foto: EFE)
Meta. (Foto: EFE)

Meta descarta la acusación

La querella explica que todos los 26 demandantes habían solicitado o recibido autorización para tomar una licencia protegida por ley en los veinticuatro meses anteriores a que se anunciara la reducción de personal.

Un portavoz de Meta negó a CNBC la acusación y aseguró que “las personas tomaron y siguen tomando” las decisiones organizativas, “no la IA”.

La querella pone en el foco público la creciente inquietud sobre el impacto de las herramientas de IA para la selección de personal.

Con información de EFE

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