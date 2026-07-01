Los precios retomaron su tendencia al alza en junio. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el mes pasado la inflación anual, medida a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana, aumentó 4.01%.

Este resultado, es, junto con el alcanzado en abril (4.01%), el más alto visto desde finales del 2023 (octubre de ese año: 4.34%).

En Lima Metropolitana son cuatro las divisiones con mayor peso en la canasta de consumo: alimentos y bebidas no alcohólicas; restaurantes y hoteles; transporte; y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. De estos, los tres primeros son los que aún mantienen incrementos de precios considerables.

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 3.32%

Restaurantes y hoteles: 4.15%

Transporte: 14.63%

Inflación anual de alimentos: 3.32%. Foto: GEC.

Solo la data mensual muestra que los precios subieron 0.23% en la capital principalmente por mayores costos en alimentos y bebidas no alcohólicas (0.67%) , restaurantes y hoteles (0.42%), así como muebles y artículos para el hogar (0.48%).

En el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, la variación responde por el importante incremento en los precios de pescados y mariscos principalmente las especies bonito (48.7%) y jurel (18.1%) (debido al oleaje anómalo que se ha presentado en este mes). Además, subieron los precios de algunas frutas.

En el caso de transporte, aunque en la data anual aún mantiene un crecimiento de más de 14%, a nivel mensual empieza a mostrar una tendencia a la baja: en junio, el IPC se contrajo 0.46%.

Esto se explicó principalmente por la disminución en combustibles para vehículos, tales como gasohol y petróleo diésel (-6.5%, cada uno) y gas licuado de petróleo vehicular (-2.0%) por menor precio internacional del petróleo.

No obstante, subió de precio gas natural vehicular en 0.2%; así como transporte de pasajeros por carretera, destacando pasaje en ómnibus interprovincial (1.8%) por una mayor demanda. Contrariamente, presentaron disminución de precios transporte de pasajeros por aire, como pasaje aéreo nacional (-5.7%).

Los precios subieron 0.23% en Lima Metropolitana (Imagen: INEI)

Lejos de la meta

Con estos resultados se alcanza el cuarto mes consecutivo en el que los precios al consumidor se mantienen por encima del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), fijado entre 1% y 3%.

Cabe recordar que, en su reciente reporte, la entidad monetaria proyectaba que la inflación se mantenga en los próximos meses por encima de este rango debido a los altos precios internacionales del petróleo registrados en los meses previos como consecuencia del conflicto en Medio Oriente.