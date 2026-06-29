BCRP. (Fuente: Andina)
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Redacción Gestión
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El presidente del Banco Central de Reserva (BCRP), Julio Velarde, afirmó que la volatilidad del sol es similar a la del euro y considerablemente menor a la que registran otras monedas de América Latina.

Durante una conferencia de prensa tras la reciente presentación del Reporte de Inflación de junio,

Señaló, como ejemplo, que tras una reciente reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), los mercados interpretaron una postura más restrictiva de la autoridad monetaria estadounidense, lo que fortaleció al dólar frente a diversas monedas del mundo.

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El proceso de lograr la confianza en el banco central y, por tanto, en la moneda peruana, fue gradual. (Foto: Andina)
El proceso de lograr la confianza en el banco central y, por tanto, en la moneda peruana, fue gradual. (Foto: Andina)
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Fortaleza

Indicó, no obstante, que tanto el sol como el euro mostraron un mejor desempeño relativo, al depreciarse menos que otras monedas latinoamericanas durante ese episodio.

“La volatilidad de otras monedas de América Latina es sumamente alta. Nuestra volatilidad efectivamente se parece más a la del euro”, sostuvo Velarde.

“(En) el euro no interviene (el banco central), nosotros sí intervenimos. Lo que buscamos es reducir la volatilidad excesiva. Por eso no es tan diferente [la volatilidad del sol] a la del euro y sí es mucho menor que la de los países vecinos”, puntualizó.

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