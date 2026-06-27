Las exportaciones no tradicionales en el Perú avanzaron 3.4% en abril de 2026 frente al mismo mes del año anterior, impulsadas principalmente por un alza de 4.4% en el precio promedio de exportación, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

Según el ente emisor, el aumento de precios se dio de forma generalizada en casi todos los sectores, con excepción del pesquero, donde destacó el desempeño del rubro siderometalúrgico por las altas cotizaciones internacionales de los metales.

Exportaciones no tradicionales peruanas crecieron 3.4 % en abril de 2026, según el BCRP. Foto: BCRP.

En paralelo, el volumen exportado cayó 1% debido a menores embarques en la mayoría de sectores, aunque este retroceso fue parcialmente compensado por mayores despachos de productos agropecuarios y químicos.

Por mercados de destino, las exportaciones no tradicionales mostraron un comportamiento positivo en casi todas las regiones, salvo Asia, incluida China. Los envíos a Estados Unidos y la Unión Europea crecieron gracias al sector agropecuario, mientras que América Latina se dinamizó por las exportaciones químicas.

En cambio, las menores ventas hacia China y el resto de Asia estuvieron asociadas a la caída de precios de productos pesqueros, afectadas por la mayor disponibilidad de pota y una base de comparación elevada en abril de 2025.

Entre enero y abril de 2026, las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 7.112 millones, un incremento de 3.3% interanual, explicado por mejores precios en productos siderometalúrgicos y mayor volumen en el rubro pesquero.

Solo en abril, las exportaciones agropecuarias no tradicionales alcanzaron US$ 770 millones, creciendo 7.9% respecto al mismo mes de 2025. Este resultado respondió tanto al alza de precios (4.7%) como al aumento de volúmenes (3%).

Dentro del sector, destacaron los mayores envíos de uvas, granadas y paltas. En tanto, el incremento de precios estuvo influido por factores climáticos que afectaron la producción de espárragos en Estados Unidos y Europa, además del encarecimiento del mango por menor oferta peruana.

En el acumulado de los cuatro primeros meses del año, las agroexportaciones no tradicionales sumaron US$ 3.529 millones, con un crecimiento de 5.5% impulsado principalmente por mayores volúmenes embarcados.