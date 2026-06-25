El Banco Central de Reserva (BCRP) proyectó que las exportaciones se ubicarían en US$ 118,171 millones al cierre del presente año, por encima de los US$ 90,082 millones alcanzados en 2025.

“Es nuestra estimación (para este año), con importaciones de casi US$ 69,000 millones”, mencionó el presidente del ente monetario, Julio Velarde, durante la presentación del Reporte de Inflación de junio. Con este resultado la balanza comercial registraría un superávit de más de US$ 49,000 millones.

Para el 2027, el BCRP estima que las exportaciones continuarán por la senda de crecimiento, con otro récord histórico de US$ 120,758 millones e importaciones por US$ 72,431 millones, lo que significará un superávit comercial de más de US$ 48,000 millones.

Estos resultados serían posibles gracias a que los términos de intercambio, que compara los precios de lo que un país exporta con los precios de lo que importa, cerrarían el 2026 con una variación positiva de 18.3%, favorecidos por un incremento de 25.6% en los precios de exportación.

“Los términos de intercambio están en un nivel excepcional. Tenemos realmente que son los precios más altos de los últimos 76 años. Están dando un impulso muy fuerte a nuestras exportaciones”, complementó Velarde.

“Tenemos los mejores términos de intercambio, estamos rompiendo todos los récords en cuanto a superávit comercial”, puntualizó el presidente del BCR.

(Fuente: Andina)

Exportaciones tradicionales y no tradicionales

La proyección del BCRP en cuanto a exportaciones se trata también de una corrección al alza, ya que, en marzo de este año, el banco central estimaba que los envíos peruanos al exterior sumen US$ 98,701 millones al cierre del 2026.

En el desagregado, las exportaciones tradicionales, que comprenden productos con escaso procesamiento como minerales, petróleo, gas natural, harina de pescado, sumarían US$ 93,606 millones.

En tanto, los despachos no tradicionales, conformados por bienes con mayor valor agregado y diversificación, como productos agroindustriales, textiles, químicos, registrarían un total de US$ 24,244 millones.