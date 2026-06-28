Kuresa cerró el 2025 con un crecimiento de 7% frente al año anterior y mantiene una evolución positiva en el 2026, acumulando un avance de 5% al cierre de mayo. (Foto: composición Kuresa)
Kuresa cerró el 2025 con un crecimiento de 7% frente al año anterior y mantiene una evolución positiva en el 2026, acumulando un avance de 5% al cierre de mayo. (Foto: composición Kuresa)
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Sandra Reyes
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Kuresa, empresa peruano-suiza dueña de Pegafán y representante de Pilot en el Perú, alista una nueva etapa de crecimiento marcada por diversificar su portafolio, fortalecer su capacidad productiva y expandir su presencia internacional. Con ese objetivo, la compañía prepara una serie de iniciativas que marcarán su hoja de ruta hacia el 2027 y reforzarán sus distintas líneas de negocio. ¿Qué novedades alistan?

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