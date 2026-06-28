El despliegue de las nuevas apuestas llega en un contexto favorable para Kuresa. Luego de cerrar el 2025 con un crecimiento de 7% frente al año anterior, la compañía acumula un avance de 5% al cierre de mayo de este 2026, impulsada por una sólida campaña escolar en la que Pegafán y Pilot registraron crecimientos de doble dígito. En paralelo, su negocio de etiquetas autoadhesivas avanzó 12% entre enero y mayo.

La compañía viene reforzando su capacidad productiva con nuevas inversiones en maquinaria para sus negocios de cintas adhesivas y etiquetas autoadhesivas. (Foto: Kuresa)

Kuresa busca duplicar sus exportaciones en cinco años

Kuresa apunta a duplicar el peso de sus exportaciones en los próximos cinco años. Actualmente, las ventas al exterior representan el 20% de la facturación de la compañía y llegan a 15 países de América, entre ellos Estados Unidos, México, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Ecuador, Bolivia y Chile. Como parte de esta estrategia, la firma busca que los negocios internacionales alcancen una participación cercana al 40% de sus ingresos hacia el 2031.

Para alcanzar esa meta, la compañía ha puesto su foco en Estados Unidos, mercado que identifica como una de sus principales oportunidades de crecimiento. “La situación entre EE.UU. y China favorece a empresas latinoamericanas”, señaló Jaime Yoshiyama, gerente general de Kuresa, quien agregó que el Perú está “muy bien ubicado geográficamente” para atender la demanda de ese mercado.

Inversiones en maquinaria para elevar productividad

Kuresa viene reforzando su capacidad productiva con la adquisición de nueva maquinaria para sus distintas unidades de negocio. Entre las inversiones ya concretadas figuran equipos para acabados especiales en etiquetas autoadhesivas, como alto relieve y repujados, además de una máquina italiana semiautomática para la fabricación de cintas adhesivas. A ello se sumará en los próximos meses una máquina de empaque tipo “donut”, orientada al mercado estadounidense.

Las nuevas inversiones no implicarán una ampliación de la planta de Huachipa, que cuenta con 23,000 metros cuadrados. Según explicó Jaime Yoshiyama, la estrategia de la compañía pasa por renovar permanentemente sus activos productivos y elevar la eficiencia de sus operaciones. “Tenemos la disciplina de que, si compramos una máquina nueva más productiva, retiramos la de menor productividad”, afirmó.

Nueva marca para competir con productos asiáticos

Kuresa también prepara el ingreso de una segunda marca en la categoría de cintas adhesivas, con la que buscará competir en el segmento de bajo costo. La iniciativa responde al avance de la oferta asiática, especialmente de origen chino, que ha ganado presencia en el mercado con productos de precios más accesibles.

La nueva apuesta estará enfocada en competir con la oferta importada de Asia. Para evitar afectar el posicionamiento de Pegafán, Kuresa desarrollará una propuesta diferenciada y aprovechará la infraestructura actual de su planta para atender el segmento de cintas adhesivas de bajo costo.

Nuevas líneas para la industria de embalaje en 2027

Kuresa prevé incursionar en nuevas líneas vinculadas a la industria de embalaje durante el primer semestre del 2027. La propuesta estará dirigida a complementar la oferta que actualmente brinda a sus clientes industriales, con soluciones orientadas a optimizar los procesos de empaque y generar mayores eficiencias operativas.

Si bien la compañía aún mantiene en reserva los productos específicos que desarrollará, adelantó que las nuevas soluciones estarán enfocadas en tres pilares: estética, reducción de costos y sostenibilidad. El proyecto demandará inversiones en planificación y maquinaria especializada para su futura implementación.

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Desempeño y novedades de Pegafán y Pilot

Pegafán y Pilot continúan siendo las principales líneas de negocio de Kuresa, con una participación cercana al 55% y 45% de las operaciones, respectivamente. Ambas marcas concentran buena parte de la actividad comercial de la compañía y seguirán siendo un eje clave dentro de su estrategia de crecimiento.

En esa línea, la empresa prevé reforzar la propuesta de Pegafán con la ampliación de su línea de stickers, lanzada en el 2025. Según adelantó Jaime Yoshiyama, en septiembre duplicará la cantidad de modelos disponibles en esta categoría, tras la buena acogida obtenida desde su introducción al mercado.

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