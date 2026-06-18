Empresas exportadoras enfrentan mayor escrutinio por uso de contratos temporales. (Foto: Andina)
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Gerardo Rosales Diaz
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La Corte Suprema ha vuelto a poner bajo la lupa el régimen laboral de exportación no tradicional, un esquema especial que permite a determinadas empresas exportadoras contratar personal temporal vinculado a órdenes de compra y programas de producción destinados al mercado externo.

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