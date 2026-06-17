Sol de Olmos menciona que el invierno de este 2026 ha sido inusualmente cálido y ya se observan efectos en las zonas productoras de Arequipa. (Foto: archivo).
Sol de Olmos menciona que el invierno de este 2026 ha sido inusualmente cálido y ya se observan efectos en las zonas productoras de Arequipa. (Foto: archivo).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Las altas temperaturas que se registran en Perú a pocos días del inicio de la estación de invierno están generando preocupación entre los productores de en Perú. La advirtió que la campaña de 2026 podría verse afectada por adversas, con una caída significativa en la producción nacional y un deterioro en la calidad de las primeras cosechas.

Paulov Sifuentes Fernández, gerente comercial de la empresa, explicó que el ajo requiere determinadas condiciones para desarrollarse adecuadamente. “El ajo es muy sensible a las condiciones climáticas porque necesita acumular horas de frío”, señaló.

Según indicó, el invierno de este año ha sido inusualmente cálido y ya se observan efectos en las zonas productoras de . “Las primeras cosechas son menores de lo normal y la calidad no es buena”, afirmó.

LEA TAMBIÉN: Unión Europea gana “brillo” como destino de envíos de Perú: agro en ventaja con 3 productos

La situación también genera preocupación en Pedregal-Majes, una de las principales zonas productoras del país. Aunque la campaña aún no concluye, prevé resultados por debajo de los niveles habituales. “No esperamos una buena cosecha porque las temperaturas aumentaron tres grados”, sostuvo Sifuentes.

Bajo ese escenario, según estimaciones de la agroexportadora, la producción nacional de ajo podría reducirse de las aproximadamente 100,000 toneladas habituales a un rango de entre 60,000 y 70,000 toneladas, anotando una caída de hasta 40%, reportó Fresh Plaza.

Menor oferta elevaría precios

Pese al impacto esperado en la producción, considera que la menor disponibilidad de ajo podría traducirse en mejores precios durante la campaña. “El mismo fenómeno está afectando a México”, comentó Sifuentes, al referirse a uno de los principales destinos de las exportaciones peruanas, donde las altas temperaturas también habrían afectado la producción local.

En ese contexto, la menor oferta disponible en el mercado impulsaría las cotizaciones del producto. “Menor producción, menor calidad, mayor demanda”, recalcó el ejecutivo.

La menor oferta de ajo en Perú podría impulsar los precios del producto durante la campaña de 2026. (Foto: Archivo).
La menor oferta de ajo en Perú podría impulsar los precios del producto durante la campaña de 2026. (Foto: Archivo).

Sin embargo, advirtió que la evolución de los precios también dependerá de la presencia de en los mercados. Según explicó, China registró una buena cosecha y viene ofreciendo el producto a precios más bajos en diversos países latinoamericanos, lo que mantiene presión sobre el mercado.

Frente a este escenario, Sol de Olmos señaló que continúa trabajando con productores de Arequipa para reducir el estrés térmico de los cultivos mediante prácticas orientadas a fortalecer el sistema radicular de las plantas. “Cuantas más raíces tengan las plantas, menos estrés sufrirán”, concluyó Sifuentes.

LEA TAMBIÉN: Grupo Verfrut de Chile alista ampliaciones en planta de Piura por más de US$ 7 millones

TE PUEDE INTERESAR

Agroexportadora peruana Alprosac iniciará exportación de mandarinas a México
Agro en Perú tiembla por El Niño: 4 cultivos de exportación más expuestos
Exportar desde Perú cuando el mundo no produce: las sorpresas del agro en 9 cultivos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.