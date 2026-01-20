¿Cuáles son las novedades para la agroexportación peruana en el 2026? (Foto: Andina)
¿Cuáles son las novedades para la agroexportación peruana en el 2026? (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Camila Vera
mailCamila Vera

En el mercado global agrícola, caracterizado por ventanas productivas cada vez más estrechas, el Perú ha forjado —al menos en la última década— una dinámica clave: exportar en contraestación.

TE PUEDE INTERESAR

Chinecas: se abriría puerta para que venda tierras para el agro directamente, ¿qué cambia?
Agro “se mueve”: los 2 cultivos de la costa con potencial para migrar a sierra y selva
Economía circular en industria, turismo y agro en Perú: ¿cómo pasar de la teoría a la acción?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.