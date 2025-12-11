Los gremios empresariales expresaron su preocupación por los resultados de recientes análisis realizados por entidades públicas y privadas, que detectaron plaguicidas prohibidos o en niveles superiores a los permitidos en frutas y verduras.

Señalaron que estos hallazgos evidencian la necesidad de fortalecer los controles en la etapa de producción agrícola.

Afirmaron que los comercios —bodegas, restaurantes, hoteles y mercados— solo adquieren productos de proveedores que cuentan con Autorización Sanitaria del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), documento que acredita que los alimentos son aptos para el consumo humano.

Recordaron, además, que la autorización y uso de plaguicidas es competencia exclusiva del Estado, a través de los organismos responsables del control y vigilancia de la inocuidad agroalimentaria.

En ese marco, pidieron que cualquier acción legal o sanción derivada de las fiscalizaciones se aplique de acuerdo con las competencias que corresponden a cada actor de la cadena de suministro, tanto público como privado.

Los gremios enfatizaron la importancia de reforzar la vigilancia sanitaria y reafirmaron su disposición a colaborar dentro del ámbito propio de su actividad.

El comunicado fue suscrito por la Asociación de Bodegueros del Perú, Ahora Perú, la Sociedad Nacional de Industrias (Comité de Restaurantes) y la Federación Nacional de Trabajadores en Mercados del Perú.

LEA TAMBIÉN: Senasa intensifica inspecciones inopinadas al comercio ilegal de plaguicidas