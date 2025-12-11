Plaguicidas en alimentos: bodegas y restaurantes apuntan al rol del Midagri y Senasa. | Foto: Shutershock
Plaguicidas en alimentos: bodegas y restaurantes apuntan al rol del Midagri y Senasa. | Foto: Shutershock
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Los gremios empresariales expresaron su preocupación por los resultados de recientes análisis realizados por entidades públicas y privadas,

Señalaron que estos hallazgos evidencian la necesidad de fortalecer los controles en la etapa de producción agrícola.

LEA TAMBIÉN: Senasa: Así Perú redujo uso de plaguicidas químicos en 209 mil hectáreas de cultivos

Afirmaron que los comercios —bodegas, restaurantes, hoteles y mercados— solo adquieren productos de proveedores que cuentan con Autorización Sanitaria del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), documento que acredita que los alimentos son aptos para el consumo humano.

Recordaron, además, que la autorización y uso de plaguicidas es competencia exclusiva del Estado, a través de los organismos responsables del control y vigilancia de la inocuidad agroalimentaria.

En ese marco, pidieron que cualquier acción legal o sanción derivada de las fiscalizaciones se aplique de acuerdo con las competencias que corresponden a cada actor de la cadena de suministro, tanto público como privado.

Los gremios enfatizaron la importancia de reforzar la vigilancia sanitaria y reafirmaron su disposición a colaborar dentro del ámbito propio de su actividad.

El comunicado fue suscrito por la Asociación de Bodegueros del Perú, Ahora Perú, la Sociedad Nacional de Industrias (Comité de Restaurantes) y la Federación Nacional de Trabajadores en Mercados del Perú.

LEA TAMBIÉN: Senasa intensifica inspecciones inopinadas al comercio ilegal de plaguicidas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.