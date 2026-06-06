La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) elevó a S/ 122,000 el monto máximo de cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) para el trimestre comprendido entre junio y agosto de 2026 , según una circular publicada este viernes 5 de junio en el diario oficial El Peruano.

La actualización fue oficializada mediante la Circular N.° F-617-2026, emitida por la SBS en ejercicio de las facultades establecidas en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros.

Con este ajuste, el límite de protección para los depósitos de los ahorristas aumenta en S/ 4,800, respecto del periodo marzo-mayo de 2026 , cuando la cobertura máxima ascendía a S/ 117,200.

¿Por qué aumentó la cobertura?

La SBS explicó que el monto del seguro se actualiza trimestralmente tomando como referencia la variación acumulada del Índice de Precios al por Mayor (IPM), mecanismo que permite preservar el valor real de la protección otorgada a los depositantes.

De acuerdo con la circular, la actualización para el periodo junio-agosto de 2026 se realizó sobre la base de la variación del IPM registrada entre diciembre de 1998 y mayo de 2026.

¿Qué es el Fondo de Seguro de Depósitos?

El Fondo de Seguro de Depósitos es un mecanismo de protección que garantiza los ahorros de los clientes del sistema financiero ante una eventual intervención, disolución o liquidación de una entidad financiera miembro del fondo.

La cobertura se aplica por persona y por entidad financiera, hasta el límite establecido por la SBS para cada trimestre.

¿Qué depósitos están protegidos?

El seguro cubre los depósitos nominativos de personas naturales y de personas jurídicas privadas sin fines de lucro, así como los depósitos a la vista de otras personas jurídicas.

Entre los productos que cuentan con protección se encuentran:

Cuentas de ahorro.

Depósitos a plazo fijo.

Depósitos a la vista.

Compensación por Tiempo de Servicios (CTS).

La cobertura también incluye los intereses generados por dichos depósitos, calculados desde el inicio de la operación o desde su última renovación.

La SBS actualizó la cobertura máxima del Fondo de Seguro de Depósitos a S/ 122,000 para el periodo junio-agosto de 2026. Foto: Andina.

¿Cómo funciona el seguro?

Si una entidad integrante del Fondo de Seguro de Depósitos es declarada en disolución y liquidación, la cobertura se activa automáticamente para resguardar los fondos de los clientes hasta el monto máximo vigente.

En ese escenario, la SBS elabora un padrón oficial de depositantes y de los montos asegurados, documento que sirve de base para efectuar los pagos correspondientes.

Cuando los depósitos están denominados en moneda extranjera, la indemnización se realiza en su equivalente en soles. En el caso de cuentas mancomunadas, el saldo se distribuye proporcionalmente entre los titulares para determinar la cobertura individual que corresponde a cada uno.

Dato

El nuevo monto máximo de cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos de S/ 122,000 estará vigente entre junio y agosto de 2026 para los clientes de bancos, empresas financieras y cajas municipales y rurales que forman parte del sistema.