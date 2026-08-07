¿Qué debe priorizar la Sunat para elevar la recaudación tributaria? | Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) tiene nuevo jefe. El Gobierno, mediante resolución suprema 027-2026-EF, designó a César Alfonso Luna Victoria León como nueva cabeza de la entidad.

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