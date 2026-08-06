Recaudación tributaria alcanzó S/16,177 millones en julio de 2026, aumentando un 20.4%. Foto: GEC
Recaudación tributaria alcanzó S/16,177 millones en julio de 2026, aumentando un 20.4%. Foto: GEC
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Redacción Gestión
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lo que equivale a un aumento de 20.4% y consolidó una tendencia de crecimiento sostenido durante los últimos 26 meses, según informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

A su vez, entre enero y julio,

El resultado de julio, según la entidad, respondió principalmente al desempeño favorable de la economía en junio y al aumento del 30.8% de las importaciones US$ CIF, que impulsaron la mayoría de obligaciones tributarias pagadas en ese mes.

mineras vinculadas a su producción, así como las acciones operativas de Sunat para detectar incumplimientos y reducir brechas en registro, declaración, pago y veracidad.

Por otro lado, el principal factor negativo para la recaudación de julio fue la baja del tipo de cambio, que retrocedió 4.4% frente al mismo mes del año pasado, reduciendo la base imponible de las importaciones y los ingresos declarados por los exportadores.

Otros indicadores

regularización del Impuesto a la Renta, Primera, Segunda, Quinta y Cuarta Categoría, así como de Sujetos No Domiciliados.

La recaudación del IGV alcanzó S/9,380 millones en julio, con un crecimiento de 16.9%. El IGV interno fue S/5,099 millones y creció 7.4% respecto de julio de 2025, influido por la mayor Demanda Interna de junio.

por la mayor recaudación del rubro ISC Otros, mientras que el ISC interno que grava los combustibles cayó 7.7% debido a mayores créditos y fraccionamiento de deudas.

Sin embargo, el ISC Importaciones fue S/304 millones y descendió 5.1%, debido a menores pagos del ISC sobre combustibles importados, así como el ISC Otros, principalmente por menores importaciones garantizadas de combustible refinado.

Cabe precisar que en julio se continuó con acciones de control sobre obligaciones vencidas en junio, reduciendo el porcentaje de omisos de 3.3% a 0.9%. La tasa acumulada de morosidad (al mes siguiente) se ubicó en 2.3%, donde las acciones de cobranza permitieron recuperar S/909 millones de deuda.

Por otro lado, la recaudación de tributos internos llegó a S/13,728 millones en julio, lo que generó un crecimiento de 14.4% y S/2,198 millones adicionales respecto al mismo mes del año anterior.

La Sunat precisó que la recaudación de tributos internos llegó a S/13,728 millones en julio, lo que generó un crecimiento de 14.4% respecto al mismo mes del año anterior. (Fuente: El Peruano)
La Sunat precisó que la recaudación de tributos internos llegó a S/13,728 millones en julio, lo que generó un crecimiento de 14.4% respecto al mismo mes del año anterior. (Fuente: El Peruano)

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