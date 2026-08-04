Para este análisis, la consultora tomó la versión de jóvenes que viven en Lima y Callao, en edades de 15 a 23 años, de los niveles socioeconómicos A, B y C, quienes actualmente cursan el 4to y 5to año de secundaria o, en su defecto, hayan culminado el colegio. La muestra evidencia a personas altamente digitales, que utilizan diferentes equipos y tienen una constante actividad en diversas redes sociales.

Estos potenciales universitarios o técnicos en alrededor de un 70% dependen económicamente de los recursos ofrecidos por sus padres, los cuales cubren los gastos relacionados a sus estudios. De hecho, los jóvenes que aspiran ingresar a una universidad privada están dispuestos a pagar una mensualidad promedio de S/ 940; en tanto, los alumnos que se inclinan por institutos resuelven una media de S/ 740.

Respecto a los criterios generales que priorizan para elegir una u otra institución; en el caso de las universidades destacan el prestigio y reconocimiento, la oferta de programas de intercambio internacional, oportunidades de investigación y desarrollo, entre otros aspectos . Mientras, en los instituto, son catalizadores de inserción los costos más bajos, rápido egreso, horarios flexibles para trabajar y demás.

Generalmente, los jóvenes que postularán a una universidad, en su mayoría, se inclinan por carreras como Administración de Empresas, Derecho, Ingeniería de Sistemas, Psicología, Medicina, entre otras. De su lado, aquellos que preferirán un instituto tienen mayor predisposición a obtener formación con respecto Administración de Empresas, Enfermería Técnica, Mecánica Automotriz, Computación e Informática, Contabilidad y demás.

“Al detalle, vemos que los que prefieren estudiar su profesión en una universidad, principalmente, los motiva las buenas oportunidades laborales, la pasión por los temas y la amplia variedad de cursos de especialización. Y los que eligen un instituto para el desarrollo de su formación están mirando, de igual modo, buenas oportunidades laborales, carrera bien remunerada, amplia variedad de campos de especialización y otros criterios menores”, manifestó Ana Lucía Navarro, gerenta de Cuentas de Arellano Consultoría.

La especialista afirmó que, en esta medición, se observa que en los institutos gana mayor preponderancia la amplia variedad de campos de especialización (38%), la carrera bien remunerada (39%) y las buenas oportunidades laborales (54%), con crecimientos de 17, 12 y 6 puntos porcentuales (pp) por encima de lo registrado en el ranking del 2025.

“En los institutos se mantiene la demanda técnica funcional y segmentada, apalancada en la prácticidad que es una característica que han desarrollado mucho estas entidades y les va bien. Creería que la oportunidad para dichas instituciones está en que los mensajes deben conectar mucho con la carrera o el oficio, con el requerimiento del empleador y la rapidez en la inserción laboral”, expresó Navarro.

Por su parte, los jóvenes que visoran iniciar su carrera en la universidad, impulsados por buenas oportunidades laborales (45%) cayeron 12 pp en relación al 2025 y, por el contrario, crecen los universitarios que ven una oportunidad por su ofrecimiento de carreras innovadoras con futuro (36%) y amplia variedad de cursos de especialización (37%), con 4 y 2 pp más de lo evidenciado el año pasado, respectivamente.

“Lo que se puede percibir es que los alumnos quieren tangibilizar la propuesta entregada por la universidad desde antes de los cinco años. Por ejemplo, el futuro empleo se puede ir construyendo no solo a través de un adecuado curriculum, sino también a partir de cómo afrontar una entrevista, cursos prácticos y no solo de escucha, entre otros factores”, explicó.

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Universidades e institutos: Los favoritos y lo que esperan

De acuerdo al informe de Arellano Consultoría, los encuestados, en un ranking de los cinco principales atributos que esperan hallar en una universidad privada, destacan la presencia de docentes calificados, malla curricular completa, licenciatura de Sunedu, egresados exitosos y prestigio. No obstante, también mencionan como más relevante que el año pasado, cualidades como que cuente con herramientas de enseñanza interactiva y generación de una buena red de contactos, cuyos aspectos ganaron siete y cuatro posiciones en relación al 2025 , correspondientemente.

En igual ejercicio, jóvenes que decantan por un instituto buscan las cinco principales características que los universitarios, diferenciando que la flexibilidad en los horarios (puesto 6) es un factor que este 2026 cobra mayor relevancia, con ocho posiciones por encima de la mostrada el año pasado (puesto 14).

“La flexibilidad y la adaptación es clave en los institutos, y es una demanda que creo que estas entidades saben leer. Considero que hay una propuesta para el requerimiento del alumno en ese aspecto”, señaló la experta de Arellano Consultoría.

En torno a la primera opción que evalúan los potenciales universitarios para estudiar, figuran principalmente, la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), Universidad Privada del Norte (UPN), Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, entre otras.

Para los futuros técnicos, las instituciones educativas que monitorean como primera opción son Senati (23%), Cibertec (11%), Grupo Idat (7%), Carrión (7%), Isil (7%).

“El reto para universidades e institutos será convertir su propuesta académica en una promesa de futuro concreta y creíble. Siempre hay una oportunidad de cara a generar mejor diferenciación, tratando de entender si el alumno capta la propuesta de valor que se le brinda. A veces se hacen esfuerzos y en las mediciones se evidencia que no hay un entendimiento claro de lo que la institución quiere mostrar. Es necesario hacer el seguimiento de las estrategias de valor”, finalizó la experta.

El dato

La presencialidad es la modalidad favorita entre futuros alumnos de universidades e institutos, con más de un 70% que la elige como formato de enseñanza.

Ficha técnica

Público objetivo: Hombres y mujeres de 15 a 23 años, de los NSE A, B y C, quienes cursan el 4° y 5° de secundaria o ya terminaron el colegio y tienen la intención de estudiar en una universidad o instituto: Universidades (1,084) e institutos (1,051).

Hombres y mujeres de 15 a 23 años, de los NSE A, B y C, quienes cursan el 4° y 5° de secundaria o ya terminaron el colegio y tienen la intención de estudiar en una universidad o instituto: Universidades (1,084) e institutos (1,051). Metodología cuantitativa: Encuestas digitales.

Encuestas digitales. Instrumentos: Se aplicaron dos cuestionarios digitales estructurados y estandarizados, elaborados por Arellano Consultoría sobre la base de los objetivos.

Se aplicaron dos cuestionarios digitales estructurados y estandarizados, elaborados por Arellano Consultoría sobre la base de los objetivos. Metodología de recolección: Encuestas panel.

Encuestas panel. Muestreo: Aleatorio.

Aleatorio. Periodo: 4 de marzo al 24 de junio del 2026.

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