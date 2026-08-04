Entérate los principales gustos y preferencias de los potenciales alumnos de universidades e institutos. (Foto: Universidad de Lima)
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Mayumi García
mailMayumi García

Con diferentes opciones en el campo educativo, los estudiantes al terminar la secundaria se enfrentan a la decisión de optar por una universidad o un instituto, previa evaluación de una serie de factores. Dichos aspectos que influyen en la elección de los alumnos son analizados en el estudio “Donde quiero estudiar pregrado (DQE) 2026: Pregrado universidades - institutos″, elaborado por Arellano Consultoría.

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