La expansión universitaria no resolverá por sí sola las brechas regionales si no responde a la demanda laboral, coinciden expertos. Foto: Andina
La expansión universitaria no resolverá por sí sola las brechas regionales si no responde a la demanda laboral, coinciden expertos. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

Desde la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES) revelaron que las universidades privadas tienen una oportunidad notoria de cobertura territorial, respecto a las públicas, para abrirse en más regiones; ello, en un contexto donde hay 8 con nula o escasa presencia.

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno oficializa a Jorge Marticorena, congresista de APP, como nuevo ministro de Educación
Alertan que invertir sin educación financiera es el principal riesgo para peruanos
La educación secundaria “no existe para nosotras, me quedaré en casa”: generación perdida
Educación en Perú: presupuesto crece, pero 12 ministros desde 2021 frenan los resultados

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.