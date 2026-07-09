La educación universitaria en el Perú es para el grueso de las familias un “vehículo de ascenso social y económico”; por ello, hay un marcado gasto para invertir en la formación profesional, según Fernando Barrios, presidente de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (FIPES).

Al respecto, desde FIPES y Apoyo Consultoría, informaron que el 76.9% de los egresados menores de 29 años, provenientes de una universidad privada asociativa (sin fines de lucro), tiene acceso a un empleo formal.

Dicha tasa viene al alza desde los últimos años, lo que demuestra el nivel competitivo de estos egresados frente a los de universidades públicas, cuya tasa es de 63.7%.

Sin embargo, en el apartado de egresados de 30 y 50 años, los de universidades estatales tienen una ratio de participación laboral formal del 76.3% y los de privadas, 73.7% en societarias (financiadas por empresas) y 72.7% en asociativas.

FIPES revela que los egresados de universidades privadas pueden ganar hasta S/ 2,216 mensuales en promedio, cifra mayor a los S/ 1,939 para egresados de universidades públicas.

Según estudio de FIPES realizado por Apoyo, las universidades privadas apoyan de manera significativa al empleo. Foto: difusión GEC

En tanto, la tasa de colocación laboral formal en egresados de institutos oscila entre 75% y 80%, de acuerdo con Andrés Oblitas, gerente general de la Asociación de Institutos y Escuelas de Educación Superior (Asiees).

“La formación técnica está orientada al hacer. El estudiante culmina sus estudios listo para incorporarse al mercado laboral”, apunta a Gestión.

Lima como núcleo de la oferta académica

El estudio ‘Impacto de la educación superior universitaria privada en el Perú’ de Apoyo y FIPES revela que las universidades particulares tienen una participación mayoritaria, con 23.4% de la tasa bruta de matrícula, es decir, 1 millón 376,500 estudiantes.

Solo en Lima Metropolitana se disponen de 134 sedes de universidades —29 públicas y 42 privadas asociativas y 63 societarias—, con un universo de 795,568 estudiantes. En la capital se han creado 19 universidades privadas desde 1990, entre las que resaltan la UTP, USMP y Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS).

Carlos Córdova, director de Proyectos de Sostenibilidad y Políticas Públicas de APOYO, menciona que las universidades societarias tienen el mayor número de sedes y matriculados en Lima Metropolitana, especialmente en los conos norte, sur y este; por ello resalta el aumento de la oferta privada para ampliar la cobertura a educación superior en estas zonas.

Advierten desde FIPES que existen 8 regiones sin cobertura —o una limitada— de universidades privadas: Pasco, Tumbes, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Loreto, Moquegua y Puno.

No todo es colocación, ¿qué falta mejorar?

Córdova considera importante que los jóvenes cuenten con información suficiente sobre los ingresos esperados, el retorno económico y las oportunidades laborales de cada profesión, dado que en cifras del Ministerio de Trabajo (MTPE), cerca de 7 de cada 10 peruanos trabaja en algo distinto a lo que estudió.

“Fortalecer el vínculo entre la academia y las empresas permitirá que la formación sea más pertinente y que los estudiantes logren insertarse en empleos relacionados con la carrera que estudiaron”, recomienda, en referencia a la “débil articulación” entre universidades y las actividades productivas.