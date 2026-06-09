¿Cuánto dinero tiene cada nivel de gobierno para cerrar la brecha de infraestructura? | Fotocomposición: Perplexity, Mía Ríos, Diario Gestión
¿Cuánto dinero tiene cada nivel de gobierno para cerrar la brecha de infraestructura? | Fotocomposición: Perplexity, Mía Ríos, Diario Gestión
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Independientemente de quien resulte ganador de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, cuyos votos se disputan Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), las urnas evidencian un país fragmentado casi por la mitad.

TE PUEDE INTERESAR

Línea 1 renovará operación con inversión de US$ 3,887 millones, ¿habrán más trenes?
Inversión pública cae por retroceso del Gobierno nacional: ¿qué pasó en 5 ministerios clave?
Inversión privada se acelera: creció 13.2% el primer trimestre
Fuerza Popular: Señala que busca promover la inversión en infraestructura “con reglas claras”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.